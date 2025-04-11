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金管會續推6大核心戰略產業放款獎勵 目標成長3800億

中央社／ 台北11日電

繼續配合台灣「6大核心戰略產業推動方案」，金管會今天指出，推出第4期獎勵本國銀行放款方案，鼓勵國銀辦理6大核心戰略產業放款、創造有利產業發展的融資環境，今年目標成長值為新台幣3800億元。

行政院2021年5月核定「6大核心戰略產業推動方案」，鎖定資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、綠電及再生能源、國防及戰略、民生及戰備等6大產業，力拚台灣產業轉型、提升產業競爭力。

金管會今天發布新聞稿指出，自2022年推動為期3期、至2024年的「獎勵本國銀行辦理6大核心戰略產業放款方案」，鼓勵國銀在風險控管下，積極辦理授信業務。

根據金管會統計，截至2024年12月底止，本國銀行對6大核心戰略產業放款餘額達7兆8975億元，除較2023年12月底放款餘額增加6627億元，並達成2024年度成長目標3500億元的189.33%以外，也與2022年3月底實施方案時的放款餘額大增1兆9781億元，顯示獎勵方案對於國銀放款成效佳。

金管會進一步表示，考量近期國際情勢變化且銀行辦理放款業務有其延續性，為提高6大核心戰略產業競爭力及協助產業取得營運資金，2025年度將持續推動獎勵放款方案，第4期實施期間為今年1月1日至12月31日止，並訂定對6大核心戰略產業放款成長3800億元為目標。

新台幣 金管會

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