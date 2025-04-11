資產規劃必備 國泰世華銀行《2025重要稅負指南》開放下載

2024年國內券商複委託業務交易金額高達7.84兆元，創下歷史新高，顯示跨境資產配置蔚為趨勢；國人持有的境外資產中，又以持有美股、美債，以及海外不動產最為常見，進而帶動相關資產傳承議題的關注度迅速升溫。國泰世華銀行觀察，客戶對稅務資訊的需求不再侷限於報稅季，更成為資產規劃與傳承規劃的重要參考。為回應市場趨勢與客戶需求，國泰世華銀行今年再次委託專業會計師事務所，編製《2025重要稅負指南》，開放客戶下載，只要回覆基本問題，即可獲得完整內容，助民眾提早因應稅務變革，制定前瞻性的資產配置策略。

該指南涵蓋六大主題，包括：金融投資商品、美國金融商品稅制、海外所得、不動產稅務、綜所稅申報，以及資產傳承下的遺產與贈與稅等，提供實務層面稅負解析，協助投資人快速理解各項稅負課徵規定，避免誤踩稅負地雷，及早調整策略。

國泰世華銀行指出，隨著高資產客群資產配置趨向多元且跨域，客製化傳承諮詢服務需求隨之增加。以美國金融商品為例，投資人若透過境外券商交易，未來於遺產繼承時，可能須赴美完成法院認證程序，不僅流程繁複，亦可能衍生額外成本。此外，美股投資獲利所得的課稅機制，以及未來贈與或繼承時涉及臺、美兩地稅務規範，亦為資產傳承規劃的關鍵環節。國泰世華銀行提醒，民眾可先釐清家族成員是否具美國籍或稅務居民身分，進一步規劃個人化傳承方案，方能兼顧合規與資產保障。

除金融資產外，不動產依舊是臺灣投資人關注的核心配置之一。《2025重要稅負指南》亦詳實整理海內外不動產持有、出售與傳承過程中，可能涉及的稅負制度與課稅計算方式。尤其針對多屋族，須留意2024年7月上路的囤房稅新制，已由原本的「各縣市分別歸戶」改為「全國歸戶」，將於2025年5月正式課徵，對資產配置策略將產生實質影響。國泰世華銀行觀察，部分客戶會選擇透過購買海外債券產品進行資產配置，轉向成為「金融包租公」，強化收益來源，也成為帶動2024年國泰世華銀行海外債券銷量較前一年呈現雙位數成長的因素之一。

國泰世華銀行在臺灣擁有超過1,100萬名客戶，深耕財富管理領域多年，資產達新台幣300萬元以上的客戶人數連年成長，累積豐厚的客戶服務經驗。而國際稅制瞬息萬變，對民眾投資布局與傳承規劃影響深遠，國泰世華銀行本次彙整編製最新版《2025重要稅負指南》，期待藉此協助客戶掌握最新稅制脈動，提前應對潛在風險與稅負成本。