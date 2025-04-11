數位保險公司申設拚7月啟動 三家業者有興趣

金管會昨（10）日預告申設「數位保險公司」七要點：申設資本額最低5億元起、股東無設限、准有實體通路、至少20%收入來自創新、享最多一年半「獨家」創新期，鼓勵外國數位保險業登台，及不限時也不限量。據掌握，已有三家業者表興趣，最快7月可遞件申請。

這三家業者有金融業，也有非金融業，一經核准需半年內開業。市場認為，網路保險平台、及曾在法說會上表達興趣的玉山金（2884），都可能是潛在申請者。

保險局副局長陳清源說，未來將籌組一個審查委員會，審查申請者營業計畫書、股東背景、專業經理人資格條件等，並決定是否符合「創新」要件。

「創新型保單或服務」有三要件，一、運用科技或數位技術，與現有保單或服務有顯著差異，二、提高服務效率、降低成本，三、推動普惠金融。

陳清源說，申請者最重要是「營業計畫書」需說明創新保單或服務新契約保費收入占總保費20%的內容，金管會將每年檢視，未達標者需到局說明。

外界擔心，准設實體通路的「數位保險公司」恐無法與傳統保險區隔，也因獨家「保護期」僅一年半，保護期一過，恐面臨其他傳統保險業大軍壓境，讓獲利更難。

陳清源直言，數位保險公司行銷或商品，必須與傳統市場區隔，否很難經營，至於獲利，他說傳統保險業也需長時間才獲利，金管會期盼數位保險公司可扮演「鯰魚」，推進保險業數位化轉型，提升市場效率並促進普惠金融。

為推動數位保險公司政策，金管會昨預告七大法規，與過去「純網保」有七大革新：一、降申設資本額，數位產險與壽險公司各降到5億元與10億元，較過去腰斬，依此可提供業者更大彈性。

二、無股東限制，任何人都可來申設。陳清源說，數位保險公司經營團隊是多元化，若限制會阻礙找合作夥伴，金管會將審查股東背景、應用領域是否與未來經營有關，也會要求專業經理人需具備保險專業。

三、至少20%保費收入需來自創新，金管會將每年檢視。四、准有實體通路。五、享最多一年半的創新保護期。陳清源說公聽會專家認為，過度保護會阻礙創新，因此保護期一年，業者可申請一次半年，最多一年半。

六、鼓勵外國數位保險公司登台設點。七、不限時也不限量。不定申設的截止日「隨到隨審」也不設限家數。