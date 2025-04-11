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券商限縮「不限用途款項」貸款

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

3月底以來台股單日重挫動輒上千點，不少投資人面臨資產縮水，更慘的是融資追繳令齊發。市場一度傳出有券商停辦「不限用途款項」貸款，經查證後並非「停辦」，只是個股的貸款成數依「擔保品」價值而有不同，有些股票因流通性差，或者是營運虧損，券商就會拒絕以該股票當擔保品。

有大型券商自4月1日起就調整「不限用途款項」貸款的規則，以個別股票（擔保品）來設定貸款成數和利率，業者表示，考量到市場不確定因素和借貸風險升高，因此進行機動彈性調整。

不限用途款項借貸，是用客戶自己手中庫存的上市上櫃股票當成擔保品，向證券公司借錢，投資人要負擔利息與手續費，主要讓投資人資金運用可以更為彈性。可以融通（借錢）的比率原先是可融資融券的股票為六成，不可融資融券的股票為四成。但有鑑於市場波動擴大，因此開始有券商調整該產品的借貸規則。

業者表示，先前申請「不限用途款項」貸款的投資人，在遇到3月底以來的台股劇烈下跌，受傷慘重，投資人更因當作擔保品的股票擔保維持率不足面臨現金追繳，甚至斷頭出場。

因此，開始有證券商在此時機進行規則調整，一般而言，流通性佳且獲利穩健的個股或ETF，目前借貸成數也都可以達到六成，例如台積電、鴻海、富邦金、台灣50（0050）等，其利率也較低，約在3%左右。

而借貸成數低，甚至被拒絕借貸的股票，則以生技股的占比較高，不過生技股不能一概而論，依照個股不同，有些最低僅三成，高一點可以到四成，至於像是美時就可借到六成，利率均為3.75%。

大型券商領軍，調整「不限用途款項」貸款的規則，業內人士表示，從產品的角度來看，是走向更細緻而多元化，而就市場的角度來看，績優股還是可以成為個人財務護城河，因為績優股受青睞的程度會更升高。

券商 台股 投資人

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