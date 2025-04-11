TLAC 債券 禁售一般投資人

金管會昨（10）日宣布，今日起各銀行「具損失吸收能力債券（Total Loss Absorbing Capacity，稱TLAC債券）」禁止銷售給一般投資人，據調查，目前僅剩八家銀行有將TLAC債券賣給一般投資人，未來這些投資人「只准賣、不准再新增部位」。

TLAC債券是屬於一般外國債券，2019年國際組織認為大型銀行發行這類一旦銀行發生危機時，持有TLAC債券者會面臨債權減記、或轉成股權的風險相當高，認為不適合銷售給一般投資人。

證期局在隔(2020)年就已限制，禁止TLAC債券銷售給一般投資人，基於監理一致性、及修改相關法規時，做一併檢討，因此銀行局昨修正預告完成相關法規後，今日起上路。

銀行局主秘王允中說，已預告完成「信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法」有兩大修正重點，一、TLAC債券（包括CoCo Bond）禁止銷售給一般投資人，僅准賣給專業投資人，二、信託業推介對象取消逾70歲的一般投資人，去年齡標籤化。

官員說，過去有32家銀行可銷售TLAC債券給一般投資人，在證期局2020年設限後，有部分銀行已自律限縮，僅銷售給專業投資人。

就目前掌握，僅剩八家銀行有一般投資人持有TLAC債券的庫存水位，都是透過信託架構做投資。

未來這八家銀行已運用信託財產投資在TLAC債券者，僅得接受一般投資人指示賣出，不得再受託投資，換言之，持有TLAC債券的一般投資人「只准賣、不准再買」。