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旅遊神卡升級 滙豐銀行旅人卡哩程隨換隨用

經濟日報／ 記者戴玉翔任珮云／台北報導

國人熱愛出國旅遊，因此不少銀行都推出航空卡、飛行卡、哩程卡等相關信用卡，而被視為「旅遊神卡」的滙豐銀行旅人卡，昨（10）日宣布成為首家推出「哩程即時兌換」服務，包括長榮航空（2618）、國泰航空即日起哩程隨換隨用，讓消費回饋更有感；而國泰世華 CUBE 卡、凱基雙幣哩程卡、星展飛行世界商務卡等都能用累積的哩程、紅利等兌換航空哩數。

為迎接旅遊旺季，滙豐銀行針對滙豐旅人卡消費後回饋的旅遊積分，不只有最優一元等於一旅遊積分起15 家以上航空哩程（全球超過80家航空機票）和三大飯店集團點數可依需求彈性選擇兌換；更推出「兌換即時入哩」功能，成為市面上首家與多家航空公司串聯推出此服務的銀行。即日起包含長榮航空、國泰航空等多數飛行優惠計劃皆可於兌換後即時查看，哩程隨換隨用，有感提升消費體驗。

在既有的機場接送和機場貴賓室禮遇次數外，滙豐銀行這次也祭出重磅權益，將貴賓室升等至新貴通，免費享全球超過 1,000 間機場貴賓室服務；而旅人輕旅卡亦新增Visa SmartDelay班機延誤貴賓室禮遇。

各家銀行亦推出哩程兌換服務，國泰世華CUBE卡累積的國泰世華小樹點，也可兌換航空公司哩程，包含長榮航空、中華航空、亞洲萬里通、阿聯酋航空等都能兌換，以長榮航空或亞洲萬里通為例，世界卡每300小樹點可換1,000哩，一般卡別每360小樹點亦可換1,000哩。

機場 貴賓 長榮

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