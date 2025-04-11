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注意濃霧今暖熱 吳德榮：明晚鋒面雷雨炸全台 下周突轉夏天飆35度高溫

對陸關稅達145% 美股道瓊跌逾千點、史指挫3.5%

三類型貸款 開辦人數多了

經濟日報／ 記者 任珮云／台北報導

川普關稅貿易戰，造成今年以來全球金融市場動盪加劇，一般投資人強化個人財務韌性的需求也增加。金融機構表示，強化財務韌性的金融商品，包括證券的「不限用途款項借貸」，以及銀行「理財型房貸」以及「額度型信貸」等。而上述商品近期使用率及開辦人數也有增加趨勢。

永豐金證券表示， 該公司的「不限用途款項借貸」，近期承作量因為股市波動較大，有新增有償還，因此整體餘額未有明顯增加。目前公司仍維持相同作法，未有新增限制或是異動利率。

永豐金證券表示，永豐金證券原本就將「不限用途款項借貸」的擔保品及客戶信用分級給予不同的額度、成數及利率，近日大盤市場波動並不影響標的或是標的成數。

不限用途款項借貸」的利率低於一般融資利率（依照市場標準利率），對散戶而言是很好的理財型商品。但由於了解該產品的投資人不多，因此目前的滲透率還不高。不過永豐金也強調，股市波動大，「不限用途款項借貸」借貸容易，但投資人也必須做好風險控管，個人的財務槓桿不宜開得太大。

中國信託證券表示，受近日關稅議題影響，客戶「不限用途款項借貸」餘額波動較大，在7日至9日市場較悲觀時，不限用途借貸餘額逐日減少，但昨（10）日又快速回升。但整體觀察今年以來的市場狀況，相較於往年，不限用途款項借貸餘額仍維持增量。

中國信託證券對於不限用途借貸對象並無特殊限制，惟給予客戶的利率條件需視客戶財力、借款額度、擔保品……等綜合判斷。整體而言，近期因市場資金成本提高，不限用途借貸客戶所申請的利率條件也隨之提高。

客戶 永豐 餘額

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