中租第1季每股純益3.28元

中租控股（5871）昨（10）日公告3月與第1季營收、獲利，3月單月營收、獲利均較前月有雙位數增長，尤其3月單月稅後純益22.1億元月增近五成，使得中租控股第1季累計稅後純益達55.1億元，年減幅度縮小至5%，累計每股稅後純益（EPS）為3.28元。

中租控股日前董事會決議分派去年盈餘每股配發6.3元股利，其中現金股息每股6.1元，股票股利0.2元，在經歷本周的川普關稅震撼洗禮後，昨天中租控股隨大盤奔漲停作收，以昨天收盤價103.5元估算，現金股息殖利率達約5.89%。

中租控股3月單月營收與獲利均較前月高成長，主因受惠3月營運天數恢復正常，整體利息收入及手續費收入較前月增加，以及中國大陸有業外稅務利益入帳、東協業務成長強勁，因此帶動中租控股3月營收獲利成長。

中租控股指出，2025年3月自結合併營收為新台幣86.6億元，與前月相較成長11%，較去年同期減少1%，第1季累計營收為新台幣247.1億元，年減1%，分地區別來看，台灣地區與中國大陸地區累計第1季營收分別比去年同期衰退4%、2%，東協地區則是成長9%。

獲利方面，中租控股自結3月單月合併稅後純益新台幣22.1億元，單月獲利較前月大增49%，比去年同月則是年增8%，累計第1季合併稅後純益為新台幣55.1億元，年減5%，累計EPS為3.28元。

中租控股表示，3月獲利亮眼，主要因為當月合併營收月增11%，業務動能強勁，且業外受惠中國大陸地區有稅務利益入帳，分三大營運地區別來看，台灣地區與中國大陸地區，第1季稅後純益均較去年同期衰退3%，東協地區則是累計第1季獲利大幅成長44%。