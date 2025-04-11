快訊

注意濃霧今暖熱 吳德榮：明晚鋒面雷雨炸全台 下周突轉夏天飆35度高溫

對陸關稅達145% 美股道瓊跌逾千點、史指挫3.5%

中租第1季每股純益3.28元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

中租控股（5871）昨（10）日公告3月與第1季營收、獲利，3月單月營收、獲利均較前月有雙位數增長，尤其3月單月稅後純益22.1億元月增近五成，使得中租控股第1季累計稅後純益達55.1億元，年減幅度縮小至5%，累計每股稅後純益（EPS）為3.28元。

中租控股日前董事會決議分派去年盈餘每股配發6.3元股利，其中現金股息每股6.1元，股票股利0.2元，在經歷本周的川普關稅震撼洗禮後，昨天中租控股隨大盤奔漲停作收，以昨天收盤價103.5元估算，現金股息殖利率達約5.89%。

中租控股3月單月營收與獲利均較前月高成長，主因受惠3月營運天數恢復正常，整體利息收入及手續費收入較前月增加，以及中國大陸有業外稅務利益入帳、東協業務成長強勁，因此帶動中租控股3月營收獲利成長。

中租控股指出，2025年3月自結合併營收為新台幣86.6億元，與前月相較成長11%，較去年同期減少1%，第1季累計營收為新台幣247.1億元，年減1%，分地區別來看，台灣地區與中國大陸地區累計第1季營收分別比去年同期衰退4%、2%，東協地區則是成長9%。

獲利方面，中租控股自結3月單月合併稅後純益新台幣22.1億元，單月獲利較前月大增49%，比去年同月則是年增8%，累計第1季合併稅後純益為新台幣55.1億元，年減5%，累計EPS為3.28元。

中租控股表示，3月獲利亮眼，主要因為當月合併營收月增11%，業務動能強勁，且業外受惠中國大陸地區有稅務利益入帳，分三大營運地區別來看，台灣地區與中國大陸地區，第1季稅後純益均較去年同期衰退3%，東協地區則是累計第1季獲利大幅成長44%。

台幣 東協

延伸閱讀

投資告捷！富邦金控首季獲利逾400億、EPS 3.01元居三冠王

國際金融市場波動加劇、新壽虧損擴大 六大壽險3月獲利寫三個月低點

晚間雨勢趨緩！下一波鋒面將來襲 周末慎防凶猛雨彈

富邦金首季EPS 3.01元、獲利年增35% 子公司表現優異

相關新聞

立委喊加碼美債 央行認同…強調會長期持有

立委建議我國透過加碼美債，作為與美國關稅談判的籌碼，中央銀行總裁楊金龍昨（10）日在立法院回應「建議很好」，同時也會告訴...

14金控第1季獲利1,436億元 台股崩跌影響年減8.6% 富邦金 EPS 3.01元

14家上市金控2025年第1季自結獲利出爐，稅後純益1,436.1億元，年減8.6%。富邦金每股純益（EPS）突破3元，...

數位保險公司申設拚7月啟動 三家業者有興趣

金管會昨（10）日預告申設「數位保險公司」七要點：申設資本額最低5億元起、股東無設限、准有實體通路、至少20%收入來自創...

券商限縮「不限用途款項」貸款

3月底以來台股單日重挫動輒上千點，不少投資人面臨資產縮水，更慘的是融資追繳令齊發。市場一度傳出有券商停辦「不限用途款項」...

不限用途款項借貸

券商提供的「不限用途款項借貸」，是以投資人持有的股票當作「擔保品」向券商進行借貸。其好處正如商品名稱「不限用途款項」，不...

三類型貸款 開辦人數多了

川普關稅貿易戰，造成今年以來全球金融市場動盪加劇，一般投資人強化個人財務韌性的需求也增加。金融機構表示，強化財務韌性的金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。