台幣升1.34角 寫一個月高點

美國關稅政策促使台股連日來暴跌暴漲，新台幣匯率卻是一路挺「升」，昨（10）日重返32字頭。美國總統川普宣布，除中國大陸以外國家，暫緩對等關稅實施90天，台股報復性反彈1,608點、站穩「萬九」大關，新台幣匯率強升1.34角，收在32.868元，連五升且寫一個月新高，近五日累計升值3.28角。

匯銀主管指出，昨天匯市交易熱絡，外資加上投信，聯手匯入逾12億美元，激勵新台幣匯率開高走高，全天站穩32字頭；外資與投信業早盤積極拋匯，推升新台幣匯率最高升抵32.792元、最多升值2.1角。

眼見匯價攀高，進口商、軍備款、政府基金全都進場撿便宜的美元，因資金匯入潮十分洶湧，昨天就連央行也加入買匯行列，希望減緩新台幣匯率升值速度。外匯交易熱呼呼，匯市一天就爆出24.775億美元成交巨量。

清明連假以來，不論股市漲跌，新台幣匯率天天升值，令市場大感意外；匯銀主管說，市場有一說，美國匯率報告即將出爐，新台幣匯率不宜在此時過度弱勢，是幕後原因之一。