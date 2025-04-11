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立委喊加碼美債 央行認同…強調會長期持有

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
央行。路透
央行。路透

立委建議我國透過加碼美債，作為與美國關稅談判的籌碼，中央銀行總裁楊金龍昨（10）日在立法院回應「建議很好」，同時也會告訴對方，美國因應貿易逆差要發行公債融資，而台灣買進美債會長期持有，不會買了又賣，對降低融資成本很有貢獻。

楊金龍昨日赴立法院財委會報告，財委會多位朝野立委包括李彥秀、賴士葆、賴惠員、鍾佳濱與黃珊珊等，均關注央行外匯存底是否會加碼美債，作為與美國的談判籌碼。

央行總裁楊金龍談話重點
央行總裁楊金龍談話重點

鍾佳濱建議，我國央行可與美國協商，增持美債同時協議降低債券利率，達到雙贏；對此，楊金龍回應，「此做法不切實際」，美國公債殖利率是牽動美國金融市場的重要因子，若照此發展，投資人信心會受影響，「美國會先發生金融危機，進而造成全球金融危機。」

李彥秀表示，媒體報導，中國大陸拋售美債，導致美債殖利率大幅震盪，是川普關稅政策「髮夾彎」的關鍵主因；對此，楊金龍說，應該是理由之一，最重要的還是股市。

楊金龍說，美國10年期公債殖利率在關稅政策前一度攀升至近5%，後來因避險資金跑到債市，促使債券殖利率一度跌破4%，目前約在4.3%，還不到之前近5%那麼高的水準，央行會密切關注後續發展。

多名立委詢問，央行是否考慮加碼美債，作為關稅談判籌碼，楊金龍認為「建議很好」，同時也會和美國說，美國因貿易逆差，必須要發行公債來融資，「台灣央行長期持有美債，對美國的融資成本是有降低的貢獻，我們（指台灣央行）不會買了又拋，而是持有至到期。」

楊金龍透露，目前外匯存底裡，美債占比逾八成，其他為歐元、澳幣等，央行會隨時調整幣別配置比重；央行副總裁朱美麗先前表示美債占比達92%，可能是看錯數字。

央行 楊金龍 美國公債

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