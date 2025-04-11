金管會副主委莊琇媛促善用科技 打造全民防詐網絡

金管會副主委莊琇媛昨（10）日說，打擊詐騙關鍵是前端的「識詐」，只要民眾可辨識金融詐騙，就可以降低被騙的風險，她也坦言，科技發展讓詐騙無國界，金融業如何用科技來防詐、阻詐就變得更加重要。

經濟日報與第一金控昨日共同主辦的「誠信金融論壇—金融打詐 科技出擊」，聚焦以AI等新興科技提升阻詐技術，並強調跨部會、跨產業合作，打造全民防詐網絡。

莊琇媛說，詐騙防線的關鍵不在最後的攔阻，而是在最前端的「識詐」能力，只要能識別金融詐騙，就不會被騙。她期待刑事警察局可從辦案經驗，跟社會大眾分享詐騙伎倆，藉此強化民眾「識詐」能力，才能從源頭有效阻詐。

她分享近期自己也險些成為詐騙受害者的案例。主因她工作需要重新開戶，拿到金融帳戶與金融卡僅一小時後，就接到疑似來自開戶銀行的電話。

對方有她手機又準確說出其姓名，因時機巧合且話術專業，讓她一度相信對方所說，直到對方說她申請勞工紓困貸款，她生氣回絕並立刻掛掉，此案例凸顯詐團手法精密與猖獗，也凸顯個資外洩的疑慮。

莊琇媛強調，金融詐騙早已不限於過去以人為接觸為主的模式，透過網路與數位平台，跨國詐騙行動更具規模與組織性。

她特別引用《經濟學人》今年2月封面專題「SCAM INC」報導，提及詐騙加害者往往也可能是人口販運的受害者，提醒社會應從更多角度理解詐騙產業鏈的複雜性。

她說，科技進步讓詐騙防不勝防，讓金融服務從「快速與便捷」轉向保障客戶「財務安全」，也因科技發展讓詐騙攻擊變成「無差別攻擊」，如何用科技防詐、阻詐變得更加重要。

金管會已從「科技阻詐」、「精準阻詐」推進到「責任阻詐」，期盼金融業能建構完善的責任地圖，透過科技投資與跨界合作，提高打詐效率，加速詐騙金額返還，讓民眾能真正安心生活。

最後，莊琇媛也希望刑事警察局等單位能分享更多實務經驗與詐騙案例，讓民眾學會判別常見詐騙伎倆。她指出，詐騙集團慣於操作人性的弱點，例如寂寞與貪婪，社會應強化民眾心理防線與警覺能力，才能建立更穩固的全民防詐網。