14金控第1季獲利1,436億元 台股崩跌影響年減8.6% 富邦金 EPS 3.01元

14家上市金控2025年第1季自結獲利出爐，稅後純益1,436.1億元，年減8.6%。富邦金（2881）每股純益（EPS）突破3元，國泰金EPS 2.17元，新光金為虧損0.71元。

3月台股崩跌逾2,300點，衝擊金控財務操作，證券端自營、承銷獲利受影響，而台幣貶值在部分壽險公司已實施外匯價格變動準備金新制下，未能如過往當美元升、台幣貶即有匯兌利益，因此3月單月獲利各家金控表現不一。整體金控3月單月稅後純益386.1億元，比前月衰退18%，比去年同月減34%，累計第1季金控總獲利也年減8.6%。

富邦金自結3月稅後純益111.1億元，創下歷史次高，第1季稅後純益411.1億元、較去年同期成長35%，EPS為3.01元，為歷來同期第三高。子公司富邦人壽3月稅後純益創下歷史新高、台北富邦銀行3月及第1季稅後純益皆創下歷年同期新高。

富邦人壽3月稅後純益為91.8億元，累計稅後純益為273.6億元，年增近六成。富邦人壽基於美國關稅政策不確定性高，因此3月實現部分國內外股票資本利得、降低曝險，債市也把握利率高檔時點增持債券部位，而3月美元兌台幣走強，也產生匯兌利益。

北富銀3月稅後純益30.7億元，累計稅後純益101.2億元，年成長24%，累計獲利續創歷史新高，第1季利息及手續費淨收益均雙位數成長，富邦產險3月稅後純益4.4億元，累計稅後純益16.2億元，年成長21%。富邦證3月稅後純益3.7億元，累計稅後純益16.6億元，年減29%。

國泰金3月稅後純益98.4億元，第1季稅後純益321.2億元，年減14.5%，EPS為2.17元，子公司國泰世華銀、產險及投信首季稅後純益續創歷史同期新高。旗下國泰人壽3月稅後純益56.8億元，累計稅後純益達182.4億元，年減27.4%。單月獲利穩健，主要反映資本利得、經常性收益貢獻及避險操作得宜，掌握波段操作，逢高調節股票部位，且經常性收益持續挹注，以及3月新台幣貶值，有利外匯避險操作。

國泰世華銀3月稅後純益40.2億元，累計稅後純益121.8億元，年成長17%。受惠放款動能強健，外幣資金成本因降息影響下降，財富管理商品銷量亮眼，淨息收、手收均成長。