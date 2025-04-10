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辨識金融詐騙大教戰／邱紹洲：要保護潛在被害人

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
邱紹洲。聯合報系資料照
邱紹洲。聯合報系資料照

刑事警察局副局長邱紹洲昨（10）日表示，依內政部的統計，詐騙案件最嚴重為假投資詐欺；特別是高財損假投資，被害人被騙的時間平均達一個半月，但職業洗錢組織在14秒內就可以把錢轉好幾手。

依照內政部的最新統計，假投資占所有案件3%、財損卻高達近六成；其中女性被騙是男性兩倍；50歲以上又占四成，因「有錢有閒」。大力推薦民眾若有疑慮可上165打詐儀表板，資訊齊全。

邱紹洲指出，去年及前年警政機關通報給銀行的警示帳戶數或銀行攔阻金額皆提升，這是一則以喜一則以憂，希望數據能下降，才代表被害民眾減少。而過往與銀行互動以傳真方式通報有問題帳戶圈存金額，但今年2月4日開始改成電子式，從需要的通報時間從過去1小時縮短為3分鐘就可以完成，節省下的時間，就是希望能多攔下民眾匯出的錢。

另外，刑事局陸續與各銀行簽訂MOU，希望從民眾帳戶警示及交易特徵預判，銀行與警方交換情資，避免更多詐騙。再者，現正積極推動發覺潛在被害人，其實民眾受害等於銀行受害，把錢搬去給詐騙集團等於銀行資金變少，如何讓更多潛在被害人被保護很重要。

被害人 詐騙集團

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