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辨識金融詐騙大教戰／方螢基：建立全行聯防機制

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
方螢基。聯合報系資料照
方螢基。聯合報系資料照

第一金控（2892）總經理方螢基昨（10）日表示，各銀行打團體戰，才有更強力量對抗詐騙集團，第一銀行接下來規劃引進「關聯網絡與動態金流」分析工具，以完整掌握相關可疑金流所有帳戶。同時正努力建立「全行聯防機制」，避免遭騙民眾換分行匯錢導致阻詐功虧一簣。 

方螢基昨日在主題座談時分享，透露一銀的一線行員攔阻詐騙不易，容易引起客訴。他說，教育訓練相當重要，行員需有高度警覺心，且必須有技巧地臨櫃關懷，不要讓客戶不開心，同時結合轄區警察（也就是俗稱的波麗士大人）效果更大。一銀去年成功攔阻376件，即平均每天一件，金額達2.7億元，年增加34%。 

方螢基認同打詐一定是邪不勝正，但必須團體協力。現有聯邦式學習聯盟，為多家金融同業一起把模型資訊加以聚合，透過團體練功，打起團體戰才有更強力量對抗詐團。而一銀接下來規劃引進「關聯網絡與動態金流」分析工具，以完整掌握相關可疑金流所有帳戶。

此外，一銀也正努力建立「全行聯防機制」，若有分行攔阻詐騙成功，透過把客戶資料輸入系統，當客戶到另一分行時即有警訊，讓行員加強關懷，避免真的有人執迷不悟，換分行匯錢導致阻詐功虧一簣。

客戶 成功 詐騙集團

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