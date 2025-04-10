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辨識金融詐騙大教戰／童政彰：走進校園宣導法治

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
童政彰。聯合報系資料照
童政彰。聯合報系資料照

金管會銀行局長童政彰昨（10）日指出，金管會正推動「疑似境內詐欺帳戶警示機制」，從曾攔阻詐騙但尚未產生被害人的帳戶中，提前預警國內詐欺帳戶，這背後涉及資訊能力和運算力，把整個犯罪預防往前推。

經濟日報與第一金控昨日共同主辦「誠信金融」論壇，壓軸進行主題座談，主題為「辨識金融詐騙大教戰」，與談人包括童政彰、第一金控總經理方螢基及內政部警政署刑事警察局副局長邱紹洲。

童政彰說，金管會特別感謝各銀行的基層行員，尤其第一線在臨櫃攔阻詐騙時，須承受民眾負面情緒。他說民眾到銀行匯款時，通常都是好事，可能想要投資賺大錢，也可能是愛情要開花結果，但在臨櫃被告知遭詐騙，要承受負面情緒往往是基層人員。

防詐兩大工作為識詐及阻詐，金管會發現中南部民眾較容易被騙，因此與銀行公會深入偏鄉，結合會員資源與當地警政機關，跑遍各鄉鎮。去年更決定把觸角伸向青年學子，走進151所大專院校，宣導法治教育，並透過年輕族群向家中長輩分享防詐知識。阻詐方面，童政彰指出，五項重要元素為科技、責任、精準、臨櫃、協力，且一定是「邪不勝正」，因為掌握科技及精準元素。

情緒 詐欺 詐騙

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