誠信金融論壇／林榮賜：智慧賦能 跨業協作圍堵

中華電信（2412）近年積極以電信核心技術及AI科技力打詐、防詐，中華電信總經理林榮賜昨（10）日表示，持續導入AI技術做語音、簡訊、上網防詐，更打造「防詐API開放平台」，運用AI、智慧賦能、跨業協作，全方位防詐。

林榮賜昨天以「AI打詐防騙新趨勢」為題演講。他指出，詐騙跨越地域，有十幾萬人可能被迫加入詐騙產業鏈，根據國際組織GASA統計，過去一年多來，國際詐騙財損總和超過1兆美元，超過一半人口每月至少遇到一次詐騙，AI技術更讓詐騙產業鏈擴大。

林榮賜分析，詐騙集團透過AI仿冒簡訊、圖片、聲音及影片進行詐騙，中華電信同樣也可以用AI阻絕詐騙。他現場展示AI語音模仿的詐騙手法，中華電信透過AI模型打造偵偽技術，辨識在語音、照片、影片等詐騙手法，區隔真實或者偽造。

林榮賜指出，國際組織包含ITU、GASA、GSMA都已經加入打詐，GASA也呼籲政府及產業建立資訊共享機制。中華電信加入國際組織，先前更推出首個國際來話警示服務。中華電信目前的AI產品包括AI電話秘書、防駭守門員等，並分享惡意網域、網站的AI情資，去年幫忙阻絕62億次的惡意網站連結，但詐騙無孔不入，今年第1季擋下的惡意連結就突破35億次，較去年同期成長一倍。

近年電信業者推動Open Gateway（網路開放API）合作，林榮賜表示，網路開放API可以讓電信業者與金融等業者進行跨業合作，防堵詐騙，例如消費者在國外刷卡，可以透過電信業者確認本人是自台灣還是海外，從中防堵並發現問題。

林榮賜指出，中華電信自主研發SIM及裝置樣態的兩款防詐API，與台灣三家銀行合作，未來持續打造「防詐API開放平台」，判別海外交易風險、SIM卡異常更換、ATM實地定位確認以及交易期間通話偵測等。

他強調，電信防詐技術要持續精進，但也希望法規明確規範，未來也要運用AI、智慧賦能、跨業幫助各行各業與大眾全方位防詐。