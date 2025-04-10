誠信金融論壇／林宜敬：打擊詐騙 要從源頭遏制

面對詐騙手法不斷推陳出新，數位發展部政務次長林宜敬昨（10）日指出，打詐是好人與壞人之間的不斷攻防，面對詐騙手法不斷更新，打詐行動更須以科技對抗科技詐騙、以AI對抗AI詐騙，以網路社群機制對抗網路社群上的詐騙，其中在金融詐騙上也更應該透過聯防機制達到打擊詐騙。

經濟日報與第一金控昨日共同主辦「誠信金融論壇—金融打詐 科技出擊」，林宜敬以「金融科技網 防護金融安全」為題發表專題演講，林宜敬指出，目前的詐騙產業鏈大多都是以開放式的社群媒體網路開始尋找下手目標，從中鎖定受害者後，將其拉入封閉式的社群群組，或是透過假扮名人粉專來取得被害人信任，等待被害人上鉤後，在進入一對一的詐騙，最終榨取被害人的錢財，往往等到被害人察覺自己被詐騙，錢財已匯出後，大多也已經來不及了。

因此，林宜敬也提到對於打擊詐騙，數位發展部正在積極研擬相關機制，首先是建置《網詐通報查詢網》，數發部透過AI工具協助政府打詐工作，來源除了民眾舉報外，還包含公眾人物每天自行舉報僞冒身分訊息，以及數發部所屬資安院運用AI技術，每天在網路上掃描查獲的數千件可疑詐騙訊息。

林宜敬說，從數據也能明顯看到，在網詐通報查詢上路後，整體通報件數正在下降，在阻斷金融詐騙上，需要建立聯防機制不過近年金管會已經建置起跨銀行聯防阻詐，可透過此機制讓銀行間可以看到帳戶的異常金流。至於如何找出可疑帳戶，林宜敬說，可透過AI工具找出詐騙集團的洗錢帳號，而洗錢帳號特徵，像是開戶時間、帳戶餘額、交易頻率、交易金額、交易方式、匯入與匯出時間差、是否與其他警示帳號交易、帳戶所有人年紀等。

最後，林宜敬強調，打擊詐騙要從源頭遏制，尤其近年來生成式AI技術日益多元，衍生的文字、影音及圖像深度偽造，更令人真假難辨，將持續透過「運用AI防制、深化跨境合作、監管防詐產業、加強被害保護」為規畫亮點，希望達成強化防詐意識、減少發生數、降低財損數三目標。