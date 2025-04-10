誠信金融論壇／邱月琴：AI預警監控 打詐防騙

第一金控（2892）董事長邱月琴昨（10）日表示，第一金控集團響應政府打詐政策，目前已有兩大措施，一、加入刑事警察局「鷹眼識詐聯盟」，研發AI警示帳戶預警模式，強化交易監控，二、與警政署刑事警察局簽署「反詐騙專案合作意向書」，共同打擊金融詐欺。

經濟日報與第一金昨日共同主辦「誠信金融論壇—金融打詐 科技出擊」，邱月琴出席致詞，並由數發部政務次長林宜敬、中華電總經理林榮賜進行專題演講。

邱月琴說，第一金已連續四年與經濟日報共同主辦「誠信金融 公平待客」論壇，透過專題演講及主題座談，主管機關、檢調機構及專家學者分別對誠信金融提出意見交流與建言，相信大家都能從中受益良多。

同時希望經由經濟日報深入報導，讓社會大眾更加關注此議題，也更了解政府及金融業者在推動誠信經營與公平待客方面所做的努力。

近年來金融詐騙手法不斷翻新，隨著數位支付及AI科技的發展，詐騙集團更是無所不用其極。根據內政部警政署統計，2024年12月單月詐騙財損高達124億元，今年在政府積極打詐下，單月財損降至100億元內。

為因應日新月異的詐騙手法，金管會配合行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，積極與金融、電信、社群媒體等跨領域攜手合作打擊詐欺，金融業者則強化身分驗證、AI技術應用、資料保護與風險管控等措施，提高阻詐的成功率。

去年第一銀行成功攔阻詐騙案件共計376件，金額達2.7億元寫史上新高，年增34%。

第一銀加入刑事警察局「鷹眼識詐聯盟」，研發AI警示帳戶預警模式，強化交易監控，其次，今年3月25日，更與警政署刑事警察局簽署「反詐騙專案合作意向書」，共同打擊金融詐欺。

其他子公司部分，第一金證券、投信及人壽均透過官網、社群媒體及App數位通路向客戶及民眾宣導反金融詐騙資訊及金融知識。

另第一金人壽則遇申辦終止契約、保單借款或涉及金額給付契約變更項目的客戶，也請同仁在協助過程中，了解客戶辦理契約變更動機與資金的用途，若有不合理情況，將適時提醒客戶以防堵詐騙。