小心踩雷！銀行賣的這種海外債 金管會禁散戶買

金管會宣布，11日起各銀行「具損失吸收能力債券（Total Loss Absorbing Capacity，稱TLAC債券）」禁止銷售給一般投資人，據調查，目前僅剩8家銀行有將TLAC債券賣給一般投資人，未來這些投資人「只准賣、不准再新增部位」。

TLAC債券是屬於一般外國債券，2019年國際組織認為，大型銀行發行的這類債券，一旦銀行發生危機時，持有者面臨債權減記或轉成股權的風險相當高，不適合銷售給一般投資人。

證期局在隔(2020)年就已限制，禁止TLAC債券銷售給一般投資人，基於監理一致性、及修改相關法規時，做一併檢討，因此銀行局今天修正預告完成相關法規後，11日起上路。

銀行局主秘王允中說，已預告完成《信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法》有兩大修正重點：一、TLAC債券（包括COCO Bond）禁止銷售給一般投資人，僅准賣給專業投資人；二、信託業推介對象取消逾70歲的一般投資人，去年齡標籤化。

官員說，過去有32家銀行可銷售TLAC債券給一般投資人，在證期局2020年設限後，有部分銀行已自律限縮，僅銷售給專業投資人。

就目前掌握，僅剩8家銀行有一般投資人持有TLAC債券的庫存水位，都是透過信託架構做投資。

未來這8家銀行已運用信託財產投資在TLAC債券者，僅得接受一般投資人指示賣出，不得再受託投資。換言之，持有TLAC債券的一般投資人「只准賣、不准再買」。