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川普關稅海嘯來襲 金管會緊盯壽險業現金流

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

因應川普關稅海嘯來襲，金管會4月起緊盯壽險業現金流。保險局副局長陳清源說，已透過電子郵件請各壽險回報帳上現金、銀行存款及保費收支等資料，就目前來看，仍屬正常範圍，沒有因股災斷頭而出現保單解約潮。

也因川普關稅政策仍在發展中，金管會將持續對川普後續政策，持續觀察對金融市場和保險業的影響，落實風險控管因應措施。

陳清源坦言，保險公司平時有保單解約是正常現象，保戶解約可能會投資其他適合商品，金管會在意的是保險業需有現金流量控管，控管現金流入和支出，這對公司經營穩健很重要。

就目前來看，並未有因股災斷頭，而出現保單解約潮，或是壽險業賣股賣債去支應現金流，目前解約都是在正常範圍內。

金管會是透過電子郵件，4月起要求各壽險公司填報保費收入與支出，帳上現金數字、及銀行存款這三大數字的變動，若業者保費「入不敷出」時，需說明原因和因應措施。

此舉被市場解讀為，金管會密切觀察這波股災斷頭潮是否已讓保戶透過解約保單籌資，以因應斷頭潮，也讓壽險業現金流承壓。

陳清源說，金管會日常監理都會關注市場變動，尤其是市場變動對壽險影響，將隨時督促壽險業加強資產負債和風險控管，確保壽險業清償能力和維護保戶市場穩定。

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