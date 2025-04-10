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一銀舉辦「誠信金融」論壇 善用AI科技強化金融防護網

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

第一金控（2892）及第一銀行10日舉辦「誠信金融」論壇，由金管會副主任委員莊琇媛給予指導、第一金控暨第一銀行董事長邱月琴代表出席，並以「金融打詐、科技出擊」為主軸，邀請數位發展部政務次長林宜敬及中華電信（2412）總經理林榮賜分別就「金融科技網、防護金融安全」及「AI打詐防騙新趨勢」兩項專題進行演講；另由金管會銀行局局長童政彰、刑事警察局副局長邱紹洲與第一金控總經理方螢基進行「辨識金融詐騙大教戰」綜合主題座談，深入分析如何結合科技與金融專業，共同防堵及打擊金融詐欺犯罪。

數位支付的創新與便利幫助許多消費者與小型企業，但也產生新的詐騙機會，因此更要加強防堵詐欺，如身分驗證、AI技術運用與提升、資料保護以及相應的風險管控等，確保消費者權益及其財產安全。

為因應不斷翻新的詐騙手法，第一銀行強化各項阻詐措施，以減少民眾財產損失，除積極運用AI相關科技防堵詐騙外，也採取具體策施，如參考英國FCA消費者職責（Consumer Duty）理念，研發提供合理成本及容易取得之金融商品，以保障客戶權益，實現公平待客原則與金融普及化之目標。

第一銀行透過多面向持續宣導防詐觀念，如透過官網、社群媒體及APP數位通路向客戶與民眾宣導反金融詐騙資訊及金融知識，並持續深入偏鄉及弱勢族群舉辦「反金融詐騙宣導暨普惠金融講座」。另外，第一銀行除加入由刑事警察局籌組之「鷹眼識詐聯盟」外，也開發「AI警示帳戶預警模型」，結合主管機關、刑事局、移民署及行內專家經驗，透過模型演算將帳戶風險係數區間劃分為低、中、高風險名單，並依據不同風險等級採取相應的管控措施，提前阻斷可疑交易。

秉持誠信經營理念的第一銀行，積極推出一系列防詐強化機制，包含身分核實、預警模型偵防及iLEO APP資訊安全管家等，於服務前、中、後為客戶交易嚴格把關，並持續運用AI與數位科技拓展金融服務可及性，提升服務品質、安全與效率，提供經濟弱勢族群公平易得之金融商品與服務，善盡企業社會責任。

第一金控 第一銀行 詐騙

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