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春節消費入帳 2月刷卡額創同期新高3953億元

中央社／ 台北10日電

金管會統計，全台32家信用卡發卡組織2月刷卡額為新台幣3953億元、創同期新高紀錄，較今年1月大增567億元、月增16.75%，更較去年同期成長22.84%。金管會官員分析，主因是今年農曆春節落在1月，而1月的消費在2月入帳，推升簽帳金額。

金管會統計，截至2月底，整體32家信用卡發卡機構總流通卡數為5875萬張、月增10萬張，有效卡數則為3919萬張、月增12萬張；整體1月簽帳金額為3953億元，較今年1月的3386億元、大增567億元，月增率為16.75%。

金管會銀行局主秘王允中在例行記者會中分析，2月單月簽帳金額較1月大增，主因是今年1月逢農曆春節假期，銀行的入帳落在2月導致。

觀察2月各家發卡銀行數據，中信銀以7萬4221張為發卡王，玉山銀以5萬6782張拿下第2，第3至第5名依序為國泰世華銀4萬6909張、北富銀4萬6045張和永豐銀4萬1153張。不過，中信銀2月停卡9萬9238張居冠，金管會官員指出，原因為銀行清呆卡。

根據金管會資料，中信銀2月續居刷卡王，單月刷卡額高達705.5億元，國泰世華銀近697.49億元緊追在後，第3至第5名依序為北富銀522.66億元、玉山銀446.18億元及台新銀428.46億元。

信用卡 春節 金管會

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