快訊

朱立倫邀15縣市共商美關稅 發表「4點聲明」：開放陸客、普發1萬元

看不到盡頭…美中大打貿易戰 CNN曝北京不讓步原因

捧紅陶大偉、孫越！「小人物狂想曲」金鐘製作人病逝享壽82歲

聽新聞
0:00 / 0:00

國際金融市場波動加劇、新壽虧損擴大 六大壽險3月獲利寫三個月低點

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

美國總統川普關稅政策將實施，國際金融市場波動加劇，衝擊壽險公司獲利；六大壽險今年3月合計賺進177.08億元，為三個月新低，月減2.3%；今年第1季，六大壽險合計賺進585.1億元，年減15%。

今年3月新台幣匯率貶值3.62角、貶幅1.09%，有助壽險公司產生匯兌利得，但已採用外匯價格變動準備金新制的凱基人壽與新光人壽，匯兌利益須全數提存外匯價格變動準備金，因而無法挹注獲利。

富邦人壽3月稅後純益91.8億元，累計稅後純益273.6億元，較去年同期分別成長125%及57%，創歷年3月新高，主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入、股票股利收入及兌換利益，另新台幣匯率3月貶值，也產生匯兌利得。

國泰人壽3月稅後純益56.8億元，累計稅後賺進182.4億元，年減27.4%。單月獲利穩健，主要反映資本利得、經常性收益貢獻及避險操作得宜。股市在政策及經濟前景不確定性下大幅走跌，國壽掌握波段操作，逢高調節股票部位，且經常性收益持續挹注，整體獲利表現穩健；3月新台幣匯率貶值，有利外匯避險操作。

南山人壽保險本業表現穩健，受惠於穩定的經常性收益及資本利得挹注，3月稅後純益43.5億元，今年第1季稅後純益121.88億元。

台灣人壽在美元升值產生匯兌利得及季底股息紅利挹注下，3月稅後獲利26.66億元，第1季稅後獲利55.99億元，較去年同期下滑，主因2024年趁勢掌握台美股市上揚機會處分投資部位，致資本利得基期較高。

凱基人壽3月稅後純益11.76億元，今年第1季稅後獲利61.76億元，較去年同期成長約20%。

新光人壽3月稅後虧損53.44億元，第1季稅後虧損達110.53億元。

台幣匯率 壽險公司

延伸閱讀

川普關稅前夕拉貨潮！首季出口1295億美元創高 財政部：前所未有大爆發

淡淡3月天 「14家上市金控」3月與第1季獲利雙雙衰退

大研生醫營收／3月1.34億元、年增逾203% 布局美日澳市場

富邦金首季EPS 3.01元、獲利年增35% 子公司表現優異

相關新聞

最優1元兌1哩程 滙豐旅遊神卡首創「即時換哩」

迎接旅遊旺季，滙豐旅人卡自2020年推出後，今日宣布升級權益，加入「即時入哩」功能，並推出完成任務享指定消費最優1元兌1...

獨／憂保單解約潮升風險 保險局將逐日要求壽險業回報4大項目

據了解，保險局今日已正式向各壽險業者要求，從4月9日起，每日下午5時之前，都要填寫「每日調查表」向保險局交待關於保險收入...

投資告捷 富邦金控第一季獲利逾400億居三冠王

富邦金控今日發布3月獲利，由於在4月初大股災發生之前，富邦人壽已先賣股實現投資收入，使富壽3月稅後淨利為91.8億元，並...

川普關稅急轉彎 股匯狂歡新台幣勁揚1.34角站回32元

美國對等關稅急轉彎，金融市場群起狂歡，美股大漲，台股跟進反攻，創史上最大漲點，激勵新台幣兌美元勁揚，盤中一度升破2角，收...

南山人壽3月獲利43億 合併新契約保費102億元

南山人壽今日公布3月獲利，合併損益約台幣43.5億元，累計2025年前3月合併自結獲利為台幣121.9億元，另外，合併新...

關稅重拳房市避風？代書警示周轉金申貸恐踩1陷阱

川普關稅引發市場不確定性，或許有民眾計畫將資金轉入不動產，不過，中央銀行自去年9月起加強對不動產金流管制，有些申貸行為恐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。