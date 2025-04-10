國際金融市場波動加劇、新壽虧損擴大 六大壽險3月獲利寫三個月低點

美國總統川普關稅政策將實施，國際金融市場波動加劇，衝擊壽險公司獲利；六大壽險今年3月合計賺進177.08億元，為三個月新低，月減2.3%；今年第1季，六大壽險合計賺進585.1億元，年減15%。

今年3月新台幣匯率貶值3.62角、貶幅1.09%，有助壽險公司產生匯兌利得，但已採用外匯價格變動準備金新制的凱基人壽與新光人壽，匯兌利益須全數提存外匯價格變動準備金，因而無法挹注獲利。

富邦人壽3月稅後純益91.8億元，累計稅後純益273.6億元，較去年同期分別成長125%及57%，創歷年3月新高，主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入、股票股利收入及兌換利益，另新台幣匯率3月貶值，也產生匯兌利得。

國泰人壽3月稅後純益56.8億元，累計稅後賺進182.4億元，年減27.4%。單月獲利穩健，主要反映資本利得、經常性收益貢獻及避險操作得宜。股市在政策及經濟前景不確定性下大幅走跌，國壽掌握波段操作，逢高調節股票部位，且經常性收益持續挹注，整體獲利表現穩健；3月新台幣匯率貶值，有利外匯避險操作。

南山人壽保險本業表現穩健，受惠於穩定的經常性收益及資本利得挹注，3月稅後純益43.5億元，今年第1季稅後純益121.88億元。

台灣人壽在美元升值產生匯兌利得及季底股息紅利挹注下，3月稅後獲利26.66億元，第1季稅後獲利55.99億元，較去年同期下滑，主因2024年趁勢掌握台美股市上揚機會處分投資部位，致資本利得基期較高。

凱基人壽3月稅後純益11.76億元，今年第1季稅後獲利61.76億元，較去年同期成長約20%。

新光人壽3月稅後虧損53.44億元，第1季稅後虧損達110.53億元。