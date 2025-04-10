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南山人壽3月獲利43億 合併新契約保費102億元

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
南山人壽今日公布3月獲利，合併損益約新台幣43.5億元，累計2025年前3月合併自結獲利為新台幣121.9億元。本報資料照片
南山人壽今日公布3月獲利，合併損益約新台幣43.5億元，累計2025年前3月合併自結獲利為新台幣121.9億元。本報資料照片

南山人壽今日公布3月獲利，合併損益約台幣43.5億元，累計2025年前3月合併自結獲利為台幣121.9億元，另外，合併新契約保費為新台幣102億元。

南山人壽指出，3月合併新契約保費為新台幣102億元，以投資型年金、美元理財型及高保障商品為銷售主力，加上持續推出符合國人醫療照護需求商品，整體醫療險商品動能穩健。

南山人壽表示，為提升長照理賠申領的便利性，日前推出「南山人壽長期照顧分期（長期看護）保險金連續給付達四期後申領文件調整批註條款（LTC4C）」，簡化長照理賠文件，讓可能已經行動不便、甚至是臥床的保戶，無須再每年辛苦奔波往返醫院取得診斷證明書，回歸保險公司提供民眾保障的初衷與美意。此批註條款不僅適用於南山人壽新投保之長照險契（附）約，也適用於南山人壽既有長照險有效契約，嘉惠近42萬件長照有效契約。

南山人壽

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