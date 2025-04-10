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最優1元兌1哩程 滙豐旅遊神卡首創「即時換哩」

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
迎接旅遊旺季，滙豐旅人卡自 2020 年推出後，今日宣布升級權益，加入「即時入哩」功能，並推出完成任務享指定消費最優1元兌1哩程的優惠活動。記者林莉／攝影
迎接旅遊旺季，滙豐旅人卡自 2020 年推出後，今日宣布升級權益，加入「即時入哩」功能，並推出完成任務享指定消費最優1元兌1哩程的優惠活動。記者林莉／攝影

迎接旅遊旺季，滙豐旅人卡自2020年推出後，今日宣布升級權益，加入「即時入哩」功能，並推出完成任務享指定消費最優1元兌1哩程的優惠活動。

滙豐銀行今日舉辦滙豐銀行旅人卡全新蛻變記者會，滙豐（台灣）商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處負責人游天立表示，為貼合客戶需求，這次透過滙豐旅人卡全新的兌換即時入哩功能，與多項新增的消費禮遇，讓客戶體驗到更多的便利性及更彈性的優惠。

滙豐（台灣）商業銀行財管暨個人金融事業處消金管理部資深副總裁黃至弘指出，國人愛出國的頻率之高，不過機票卻不斷漲價，與2019年相比機票價格平均上漲50%，而滙豐旅人卡現在推出最優惠條件，完成指定任務能1元兌1哩程，讓卡友在消費過程直接累積下次出國的機票優惠。

黃至弘指出，這次結合全球超過80家航空機票和3大飯店集團點數，即日起包含長榮航空、國泰航空等多數飛行優惠計劃皆可於兌換後即時查看，哩程隨換隨用。對比他家哩程卡，消費回饋轉換哩程至少需2至3天，「即時入哩」功能則能夠消費後立即在航空公司的會員中看到哩程轉入。

滙豐銀行表示，除了航空哩程和飯店集團點數以外，持卡人也能將旅遊積分兌換成刷卡金、公益捐款、紅利折抵等多元兌換選擇，滿足不同消費習慣。不論旅人無限卡、旅人御璽卡或是旅人輕旅卡，滙豐銀行更加碼全體旅人卡正卡持卡人於活動期間內完成活動任務，除原卡片之國內、外旅遊積分回饋外，於全球航空公司官網購買機票消費，筆筆再享最優1元兌換1旅遊積分回饋的專屬禮遇。

信用卡 機票 滙豐銀行 長榮航空

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