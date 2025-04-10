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關稅重拳房市避風？代書警示周轉金申貸恐踩1陷阱

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
川普關稅引發市場不確定性，或許有民眾計畫將資金轉入不動產，不過中央銀行自去年9月起加強對不動產金流管制，有些申貸行為恐已觸法。圖／信義房屋提供
川普關稅引發市場不確定性，或許有民眾計畫將資金轉入不動產，不過中央銀行自去年9月起加強對不動產金流管制，有些申貸行為恐已觸法。圖／信義房屋提供

川普關稅引發市場不確定性，或許有民眾計畫將資金轉入不動產，不過，中央銀行自去年9月起加強對不動產金流管制，有些申貸行為恐已觸法。信義代書葉惠玲指出，進行房地產交易與貸款時，應遵守金融法規，避免因違規操作增加風險。過去有民眾以「裝修」為名申請周轉金，但若實際使用金額低於申請金額，將餘額挪作償還房貸，這樣已構成違規。

中央銀行日前強化對金融機構的檢查，特別針對「周轉金」貸款的用途進行嚴格審核，防堵資金流向房市，遏止投機炒作、穩定金融體系。葉惠玲指出，部分民眾對規範認識不足，可能誤觸法規，增加購屋與資金調度風險。她提醒，申貸時應誠實揭露資金用途，切勿僥倖操作或虛報用途，否則不但面臨銀行追責，還可能損及信用。

葉惠玲舉出三大違規案例說明：

一、超貸成數規避管制：甲先生購買第二間房屋，因央行規定只能貸款五成，為補足自備款，另申請一筆營運週轉金貸款並挪作房款。此舉實際已使房貸成數超過上限，違反信用管制規定。

二、虛報用途掩蓋貸款負擔：乙小姐原有800萬元房貸，為爭取第二戶貸款成數，先以週轉金貸款清償原貸，聯徵紀錄更新後，再以「無房貸負擔」身分申請新貸，爭取首購較高的貸款成數，此為明顯的用途不合規。

三、變相延後還款壓力：丙先生購屋後應立即攤還本息，卻以營運資金名義另借週轉金，實際用於支付房貸，形同變相取得寬限期。葉惠玲表示，雖短期能減輕壓力，但已違反貸款合約規定。

央行近期資金控管嚴格，葉惠玲表示，首購族若有裝潢需求，建議將費用納入房貸一併申請，以免因資金缺口造成違規。她強調，央行加強金檢，一旦發現用途不符，不僅可能被要求提前清償，還會影響個人信用與未來借貸資格，呼籲購屋者務必誠實申貸、合法用款，在全球經濟充滿變數之際，謹慎理財與守法行為，才是確保財務安全的最佳策略。

央行 房貸 關稅

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