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獨／憂保單解約潮升風險 保險局將逐日要求壽險業回報4大項目

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
擔心保單解約潮升高風險，保險局將逐日要求壽險業者回報四大項目。本報資料照片
擔心保單解約潮升高風險，保險局將逐日要求壽險業者回報四大項目。本報資料照片

據了解，保險局今日已正式向各壽險業者要求，從4月9日起，每日下午5時之前，都要填寫「每日調查表」向保險局交待關於保險收入、保險給付，以及現金和銀行存款這三大資料的變動，同時要求壽險業者，倘若壽險業的保費收入小於保險給付時，必須要向保險局說明原因和因應措施。

據指出，保險局所要求提供的資料，除了每日的壽險業者現金及銀行存款最新金額，另外在保費收入和保險給付，則要求提供每日的，以及從4月1日起到當日的金額，其中，所謂的保險給付，也包括了因為解約而產生的保險給付金額，這才是保險局現在關注的焦點，嚴密觀察保戶因為股市斷頭壓力而提前解約保單來籌資的量是否已明顯擴張，甚至已使壽險業的帳上現金流無法平衡。

據悉，保險局不但要求提供數字，還在最後的欄位，要求業者提出一旦出現現金流不平衡時，保險公司如何因應，並且透過原因的分析，檢視是否因為股市因素而致使出現解約潮。

保險局官員今日在金管會例行記者會上也證實，的確透過電子郵件方式來發文要保險業者提供相關的資料。保險局副局長陳清源指出，保險局都有持續關注市場的變動，並要求業者加強流動性風險管理，包括這一波川普關稅風暴對市場衝擊，保險局也會持續觀察對金融市場和保險業的影響，和現金流收入，為了檢視保險業的整體金流狀況是否有出現異常狀況，已經透過電郵方式，要求業者回覆帳上的現金、銀行存款，保費、保險給付資料，目前根據各業者所提供的資料來看，整體情況目前還好。

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