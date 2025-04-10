滙豐旅人卡權益全面升級 首家推出「兌換即時入哩」功能

被譽為「旅遊神卡」的匯豐旅人卡，自2020年推出後持續致力於滿足消費者多元的旅遊需求。為迎接旅遊旺季，滙豐銀行10日宣布「滙豐旅人卡」權益全面升級，再添兌換即時入哩等功能，並推出完成任務享指定消費最優1元＝1旅遊積分的優惠活動。

匯豐（台灣）商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處負責人游天立表示：「匯豐銀行始終以客戶的需求為中心，結合全球布局優勢與對在地消費市場的了解，希望能為卡友打造更精緻的生活體驗，而廣受消費者喜愛的滙豐旅人卡是我們重點發展的系列之一。透過這次滙豐旅人卡全新的兌換即時入哩功能，與多項新增的消費禮遇，我們期待能為客戶的旅遊體驗加分，幫助卡友用哩程解鎖夢想旅程！」

匯豐銀行為回應卡友的期待，針對匯豐旅人卡消費後回饋的旅遊積分，不只有最優1 : 1起15家以上航空哩程（全球超過80家航空機票）和三大飯店集團點數可依需求彈性選擇兌換，更推出「兌換即時入哩」功能，成為市面上首家與多家航空公司串聯推出此服務的銀行。即日起包含長榮航空、國泰航空等多數飛行優惠計畫皆可於兌換後即時查看，哩程隨換隨用，有感提升消費體驗。除了航空哩程和飯店集團點數以外，持卡人也能將旅遊積分兌換成刷卡金、公益捐款、紅利折抵等多元兌換選擇，滿足不同消費習慣。