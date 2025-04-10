滙豐旅人卡推出升級加強版 首推兌換即時入哩功能

趕在暑假旅遊旺季來臨之前，滙豐銀行10日宣布「滙豐旅人卡」權益全面升級，增添兌換即時入哩等功能。

疫情解封之後國人出國旅遊日益成長，2024年有1685萬人出國，相比於2020年成長七倍；平均機票價格相較於2019年的7311元，上漲50%，來到1萬965元。

滙豐（台灣）商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處負責人游天立表示，這次推出旅人卡加強版，是因為商務觀光趨勢明顯，未來出國旅遊只會越來越多，透過這次滙豐旅人卡全新的兌換即時入哩功能，有助於卡友用哩程解鎖夢想旅程。

這次推出的「兌換即時入哩」功能，是台灣信用卡市場上，首家與多家航空公司串聯推出此服務的銀行；即日起包含長榮航空（2618）、國泰航空等多數飛行優惠計劃皆可於兌換後即時查看，哩程隨換隨用，有感提升消費體驗。

除了航空哩程和飯店集團點數以外，持卡人也能將旅遊積分兌換成刷卡金、公益捐款、紅利折抵等多元兌換選擇，滿足不同消費習慣。

「滙豐旅人御璽卡」與「滙豐旅人輕旅卡」從卡友主要客群 25-45 歲的Y世代出發，特別接軌滙豐集團最新的直式卡面設計，以大器的曜石黑為底色，配合中央俐落的 T 字符號，大方簡潔的卡面設計，更能象徵Y世代的大膽創新精神。

無限卡客群則集中在X世代的使用者，滙豐銀行掌握到無限卡卡友偏愛橫式卡面，也期待能在卡面鐫刻個人姓名，因此無限卡系列保留原有經典設計。