金管會開放數位保險公司上路 產、壽險最低資本額5億、10億起跳

金管會今日宣布開放數位保險公司正式上路，其中，金管會為了擴大推動數位保險公司的設置，把數位保險公司的產險、壽險二種類型的最低實收資本額，分別自10億元、20億元調降為5億元、10億元，目前至少已有3家業者向金管會探詢設立數位保險公司的興趣，接下來將進行修法預告，真正申請時點最快在7月下旬或8月之後，另外，拿到許可之後6個月必須開業。

考量保險實務運作難以完全以網路方式進行，仍需要有據點來搭配，金管會此次也特別開放數位保險公可視客戶及公司營運的實際需要，來設立實體營業或服務據點。

保險局副局長陳清源指出，例如理賠的執行，無法完全透過線上，因此仍讓業者有設實體據點的空間。

陳清源也引述去年金管會主委彭金隆對外提出的看法指出，數位保險公司原本就想與傳統的市場有所區隔，而金管會讓其有設實體據點的彈性，是方便在實務上能有變通的空間，因此不需要完全都不允許其有實體據點的空間，未來能否達成創新保險業務的保費占總保費一定的門檻，這才是要求的重點。

此次金管會開放的數位保險公司上路，就是原先的「純網保」，現在更名為數位保險公司上路，金管會將要求數位保險公司提供創新型保險商品或服務達一定比例，同時其創新型保險商品也要以核准方式送審。

另針對其開發的創新型保險商品或服務給予一定期間創新保護，何謂一定期間？陳清源指出，目前訂在一年，若有必要的話，會再延長6個月。

而為利多元參與設立及金融機構以外的發起人引進創新經營模式，未來保險局將不要求數位保險公司的發起人應包含金融機構及具金融科技專業者，以有更多彈性，如此更有利團隊成立的多元化，以免其找合作夥伴受限，換言之，也可以讓沒有金融背景的純科技公司來成立數位保險公司。

陳清源指出，未來將成立審查委員會來審查數位保險公司，並且由審查會來決定是否符合對數位保險公司的「創新」要求，包括其所聲稱的新技術，是否市面上已有了。

陳清源說，初期為鼓勵業者來申請，會採納業者的建議，以創新商品的新契約保費收入占總保費收入比重20%為要求，一年檢視一次，倘若未達到，保險局會找公司來談，並要求其在業務上作調整。

至於發起人的背景，一定會去重視其背景，包括其過去所作業務及未來的推展是否有這些能力，都是審查重點，背景一定是審查的重點，及預定找的專業經理人，也會是審核的重點。

而5億及10億的標準，陳清源說，主要是參照香港經驗，因此先降低資本額至5億或10億，但他也強調，這只是下限，但未來仍會視數位保險公司的業務規模、現金流的需求，來要求其提高資本額。