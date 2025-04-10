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央行91天期國庫券 得標利率意外寫近20年新高

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行10日受財政部委託標售91天期國庫券，金額為350億元，得標利率意外走揚至為1.46%，不僅高於市場預期，還寫下2005年7月以來、近20年的新高紀錄。圖／聯合報系資料照片
中央銀行10日受財政部委託標售91天期國庫券，金額為350億元，得標利率意外走揚至為1.46%，不僅高於市場預期，還寫下2005年7月以來、近20年的新高紀錄。圖／聯合報系資料照片

全球籠罩關稅戰陰霾，銀行資金調度策略轉趨保守，中央銀行10日受財政部委託標售91天期國庫券，金額為350億元，得標利率意外走揚至為1.46%，不僅高於市場預期，還寫下2005年7月以來、近20年的新高紀錄。

央行資料顯示，今天標售的91天期國庫券，得標利率1.46%，較去年4月發行的同天期國庫券上漲0.102個百分點，且高於市場預期的1.4%。

大型國銀資調主管分析，今天標售的91天期國庫券意外走高，主要原因有三，一是國庫向來較少發行3個月期的國庫券；二是國庫券標售時，正好是全球股災之後，因市場不確定性高，銀行業下標時傾向要求更高的利率；第三則是市場憂心美國川普關稅政策恐點燃通膨火焰，對固定收益商品的利率要求比先前更高。

央行今天標售350億元的91天期國庫券，全數由銀行業吃下，證券、票券與保險業全都空手而歸。

銀行主管分析，本期國庫券標售，正好遇到金融市場最詭譎的時候，全球股災頻傳，加上關稅政策不僅可能造成經濟衰退，更會助長通膨氣焰，在此氣氛下，銀行參與標售的態度更加保守，對利率的要求也隨之拉高。

資料顯示，央行今天標售91天期國庫券350億元，吸引618.5億元的資金進場投標，投標倍數為1.77倍。

銀行主管指出，儘管清明連假過後，台股歷經一波重挫行情，但目前市場資金仍屬寬鬆，暫時未見短期利率明顯跳高情況。

央行 關稅

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