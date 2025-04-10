影／美關稅衝擊台股 楊金龍：不確定性高

立法院財政委員會今天邀請財金部會就「川普對等關稅政策實施，對我國股匯市、經濟成長、物價、房市等項所造成之衝擊與因應措施」進行專題報告。立委關切股市議題，詢問川普的對等關稅政策是否會讓台股提前走入熊市，央行總裁楊金龍回答，目前不確定性真的非常高，現在要判斷言之過早。

金管會主委彭金隆則表示，當然沒有進入熊市，也不至於有系統性風險。有立委提及暫緩實施的國家是否確定包含台灣？財政部長莊翠雲在答詢時回應，據華爾街日報報導，除中國外，與美洽談的75個國家都暫緩關稅。至於美國在意的洗產地，海關有3道防線，實施有一定成效。至於關稅衝擊有否考慮減稅因應，莊翠雲表示目前沒有減稅措施，但可申請延期或分期繳稅。 立法院上午就川普對等關稅政策實施影響邀請財政部長莊翠雲（右起）、中央銀行總裁楊金龍、金管會主委彭金隆上午出席備詢。記者陳正興／攝影 立委上午詢問美總統川普的對等關稅政策是否會讓台股提前走入熊市，央行總裁楊金龍（圖）回答，目前不確定性真的非常高，現在要判斷言之過早。記者陳正興／攝影 國安基金5千億元的規模，能否護市成為財委會矚目焦點，財政部長莊翠雲（圖）上午在立法院備詢時表示，財政部已完成評估，國安基金的規模會在「適當時機」調整。記者陳正興／攝影