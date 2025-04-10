影／美關稅衝擊台股 楊金龍：不確定性高
立法院財政委員會今天邀請財金部會就「川普對等關稅政策實施，對我國股匯市、經濟成長、物價、房市等項所造成之衝擊與因應措施」進行專題報告。立委關切股市議題，詢問川普的對等關稅政策是否會讓台股提前走入熊市，央行總裁楊金龍回答，目前不確定性真的非常高，現在要判斷言之過早。
金管會主委彭金隆則表示，當然沒有進入熊市，也不至於有系統性風險。有立委提及暫緩實施的國家是否確定包含台灣？財政部長莊翠雲在答詢時回應，據華爾街日報報導，除中國外，與美洽談的75個國家都暫緩關稅。至於美國在意的洗產地，海關有3道防線，實施有一定成效。至於關稅衝擊有否考慮減稅因應，莊翠雲表示目前沒有減稅措施，但可申請延期或分期繳稅。
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