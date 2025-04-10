中華信評：台灣壽險業者 面臨股東對現金股利的期待要求

中華信評10日公布「台灣壽險業者面臨更嚴格的資本韌性考驗」報告指出，新的會計準則與法定資本標準將對台灣壽險公司形成考驗。將使資本波動性升高。新的會計準則亦將使投資人更為了解壽險公司的核保績效表現。由於多年來台灣壽險公司均優先考量資本保留，因此可能將面臨股東對現金股利的期待要求。

台灣保險業者將於2026年採用國際財務報導準則（IFRS）17 及新一代清償能力制度（TWICS）。中華信評認為，台灣大多數的壽險公司應可滿足 TW-ICS 中即將生效且更嚴格的資本要求。數家大型壽險業者在2025年的法說會上表示有把握可以合規，中華信評對此亦表認同。「受評壽險公司已做足準備採用新架構。」中華信評金融評等分析師謝雅媖表示：「各壽險公司應會審慎檢視其資本與資產負債管理，以因應明年起實施的嚴格架構。」

謝雅媖表示：「主管機關自2017 年以來持續對壽險商品進行改革。另有多家壽險公司在2023年至2024年間發行了大量次順位債以增強法定資本。同時台灣壽險業在2024財務年度的獲利表現良好。」