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國銀出招！搶推美元高利定存 年利率上看10%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

美元長期以來一直是最受民眾青睞的外幣，而市場預期川普關稅政策恐加劇市場對美國停滯性通膨，因此銀行也升級外幣定存優惠，提供更具競爭力的利率，如將來銀行宣布推出一個月期固定年利率10%搶先鎖利，而凱基銀、台企銀、台新銀、華南銀等也紛紛推出美元定存優惠，年利率上看5%，讓民眾享高利。

將來銀即日起至6月30日針對新戶推出美元定存專案，符合資格存戶可於開戶成功當日於APP開立專案定存，享一個月期固定年利率10%優惠，每人不限筆數，每筆可存金額美元100元起至美元3,000元；另外，民眾也可選擇3個月期美元定存年利率4.3％搶先鎖利，起存額100美元。

凱基銀4月新推的美元高利定存方案，起存門檻為5,000美元，利率適用則依照定存金額分級，最高存10萬美元(含)以上可享3個月期年利率5%，3萬美元(含)至10萬美元享4.2%年利率，5,000美元(含)到3萬美元以內則是4%。另外，6個月期方案則享年利率4.2%優惠，活動至5月底。

台企銀即日起至5月29日推出換匯優利定存專案，民眾以新臺幣換匯，存5,000美元(含)以上，享美元定存14天期年利率5%，存28,888(含)以上享1個月期年利率4.6%、3個月4.5%、6個月4.3%、12個月3.8%優惠；存1,888美元(含)以上，享1個月期年利率4.55%、3個月4.4%、6個月4.2%、12個月3.7%優惠。

台新銀推出「好美利2外幣定存專案」，即日起至6月30日，民眾以外幣存款新資金或換匯資金承作定存，符合千萬會員(含)以上方案，單筆門檻達5萬美元新資金，可享有美元4個月期年利率4.8%、8月期年利率4.7%優惠；另外，台新銀亦提供單筆承作門檻只要1,000美元的親民方案，可享美元4個月期定存年息4.5%、8個月定存年息4.4%，額度有限額滿為止。

華南銀即日起至4月18日止推出美元優利定存，單筆定存起存額200,000美元(含)以上至500,000美元，享3個月期年利率4.33%、6個月期年利率4.25%或9個月年利率4.09%優惠利率；單筆定存起存額500,000美元(含)以上，無最高金額限制，享3個月期年利率4.38%、6個月期年利率4.30%或9個月年利率4.14%的超優惠利率。

凱基銀 定存

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