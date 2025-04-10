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美國「關稅核彈」衝擊全球 央行：間接影響房市

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

央行總裁楊金龍今（10）日將赴立法院財委會報告對等關稅相關衝擊，書面報告顯示，在房市方面，央行認為雖無直接影響，但可能透過對國內經濟金融情勢的衝擊，間接影響房市。

楊金龍今日將赴立院財委會專題報告對等關稅對股匯市、經濟成長、物價、房市等衝擊，昨日提前出爐的書面報告指出，美國對等關稅政策施行後，將限縮台灣出口成長動能，亦制約全球經濟動能，進而影響台灣經濟成長。

對於房市影響，央行已七度調整選擇性信用管制措施，國內房市正進行修正，美國對等關稅政策對國內房市雖無直接影響，但因房價變動受眾多因素影響，包括經濟成長與就業情勢、股市變動對民眾財富與購屋信心等，可能間接影響房市。央行將密切觀察後續發展，滾動調整相關措施內容。

央行 房市 關稅

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