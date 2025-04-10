川普關稅衝擊因應 金管會四措施 雨天撐傘

金管會主委彭金隆今（10）日將赴立法院財委會專案報告「川普關稅衝擊因應措施」，針對關稅受災企業戶或員工將提供四大「撐傘」措施，包括舊貸展延、企業承租戶降租、續期保費或保單貸款緩繳、擴大保單紓困貸款機制，支持產業度過難關。

該四大措施，除「保單紓困貸款機制」需請壽險公會討論外，另外三大措施都屬鼓勵性質，即日起上路。

另外財政部昨日表示，納稅人若受對等關稅政策衝擊而發生財務困難，無法在期限內一次繳清稅款，可依稅捐稽徵法規定申請延、分期繳稅。

金管會四大撐傘措施，第一是舊貸展延，鼓勵或建議銀行、保險業與關稅受災企業戶，可協商貸款展延方案，何謂「受災戶」則由業者個案認定；二是受災企業承租戶降租，建議保險業與承租企業戶協商，提供降租或降租以外措施。

三，續期保費、保單貸款本息緩繳。官員說，關稅受災企業為降低成本，可能開始放無薪假或裁員，受災員工既有保單可申請續期保費緩繳，或有保單貸款者也可緩繳；四，壽險業「保單紓困貸款」機制，將擴大適用對象和延長時間。據了解，將會納入這波受關稅衝擊的受災保戶，申請時間也將從3月底再延長，但紓困貸款額10萬元與利率並限台幣保單則不變。