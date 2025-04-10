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三公股銀4月10日通過董總人事案

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

財政部日前發布對第一金（2892）旗下一銀、彰銀與台企銀三家公股行庫的人事派令，三行庫今（10）日將同步召開董事會，通過由一銀總經理李嘉祥出任台企銀董事長，彰銀總經理周朝崇轉任一銀總經理，一銀副總經理簡志光轉升任彰銀總經理。

李嘉祥人事在董事會推選後即生效，一銀、彰銀總經理則尚須金管會核准才正式生效。

財政部日前接獲行政院核准函，三家公股行庫高層人事底定，日前並已先行改派李嘉祥、簡志光分別出任台企銀、彰銀的財政部法人董事代表人，各行庫接獲財政部函令後，預定今天同步召開董事會，通過董、總人事案，同日交接上任，總經理人事在金管會核准前將先以代理方式執行。

另據了解，三家行庫都沒有規畫舉行對外公開的交接典禮。

將出掌台企銀董事長的李嘉祥，學歷為美國德州達拉斯大學企業管理研究所，曾任美國第一銀行董事兼總經理、銀行公會國際金融委員會主任委員、第一金控副總經理、策略長暨發言人，在一銀歷任副總經理、海外業務處處長、紐約分行與多倫多分行經理。

將轉任一銀總經理的周朝崇也是出身一銀，過去曾擔任一銀副總、發言人、第一金資產管理董事長、一銀風險管理處長。

轉升任彰銀總經理的簡志光，則是歷任一銀副總經理、金邊分行經理，歷練法令遵循、企業金融、營運管理等領域。

彰銀 第一銀行 財政部

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