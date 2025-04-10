公司債第1季發行量腰斬

美國總統川普關稅政策不確定性，令市場期待美國聯準會未來將持續降息，企業發債腳步「停看聽」，導致今年第1季公司債市場冷颼颼。根據櫃買中心統計，今年第1季國內公司債發行約578億元，為四年新低，且較去年同期1,175.5億元大幅縮減一半、減幅達50.8%。

櫃買中心數據顯示，今年第1季公司債發行前五大機構裡，國營事業中油、台電全數退位，續由「護國神山」台積電（2330）掄元，鴻海精密居次，富邦金奪季軍、中鼎工程則是以黑馬姿態搶下第四，元大證券排第五，首季發債金額分別為192、92、72、50與41億元。

與去年同期相較，台積電蟬聯「發債一哥」，去年首季第二名與第三名為國營事業的中油、台電，今年全都退出榜外；去年排第四名的鴻海精密，今年「進步」至第二，第五名的國泰金今年未入榜，由富邦金取代且排行第三；過去相當罕見的中鼎工程今年搶下第四；券商龍頭元大證券也擠入第五。

相較於去年第1季，國內公司債百花齊放、發行金額衝上1,175.5億元，寫歷年同期最高紀錄，今年第1季，受到美國總統川普關稅政策影響，企業觀望氣氛濃厚，部分市場人士認為，景氣前景不明朗，美國聯準會未來將持續降息，帶動國內債券利率下修，今年晚些發債，可節省發債利息支出，導致今年首季公司債發行市況門口羅雀，寫下2022年以來、四年同期新低。

回顧2021年首季，公司債發行金額為558億元，為近年來最低水準，2022至2024這三年，首季公司債發行量持續增長，2022年首季為681億元，2023年為875億元，2024年增至1,175.5億元，締造歷年同期新高。