台幣四天強升1.94角

國安基金宣布進場護盤，也未能讓股市順利止瀉；台股昨（9）日收盤狂跌逾千點，新台幣匯率仍「走自己的路」，在外資雙向操作、出口商進場拋匯下，終場升值0.5分，以33.002元作收，連四日升值，累計升1.94角。大型國銀外匯交易員指出，昨天外資早盤匯出、午後匯入，匯出力道略大於匯入，但因出口商進場拋匯，新台幣匯率小幅升值作收。

美國總統川普政策亂流不止，台股指數昨日失守「萬八」，但匯市交易未見一面倒匯出，外資雙向操作，軍備款與政府基金進場買匯，但出口商與投信業站在拋匯方，央行則是買賣兼而有之；新台幣匯率狹幅整理，但因市場交投熱絡，總成交量仍突破20億美元、締造20.19億美元巨量。

展望後市，匯銀主管指出，預估新台幣匯率短期內將位於32.8~33.2元波動。