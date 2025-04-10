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賴總統投書彭博 4點回應川普對等關稅

川普宣布90天「暫停關稅」 美財長：沒報復 就有獎勵

川普暫停提高75國關稅90天 對大陸升至125%

台幣四天強升1.94角

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣與美元。 聯合報系資料照
新台幣與美元。 聯合報系資料照

國安基金宣布進場護盤，也未能讓股市順利止瀉；台股昨（9）日收盤狂跌逾千點，新台幣匯率仍「走自己的路」，在外資雙向操作、出口商進場拋匯下，終場升值0.5分，以33.002元作收，連四日升值，累計升1.94角。大型國銀外匯交易員指出，昨天外資早盤匯出、午後匯入，匯出力道略大於匯入，但因出口商進場拋匯，新台幣匯率小幅升值作收。

美國總統川普政策亂流不止，台股指數昨日失守「萬八」，但匯市交易未見一面倒匯出，外資雙向操作，軍備款與政府基金進場買匯，但出口商與投信業站在拋匯方，央行則是買賣兼而有之；新台幣匯率狹幅整理，但因市場交投熱絡，總成交量仍突破20億美元、締造20.19億美元巨量。

展望後市，匯銀主管指出，預估新台幣匯率短期內將位於32.8~33.2元波動。

台幣匯率 外資 新台幣

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