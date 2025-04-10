業者籲企金、消金分開監管

立法院針對租賃業監管要求制定融資公司法聲聲催，租賃公會對此指出，租賃業長期以來是推動台灣經濟發展、助力中小企業成長的重要夥伴，目前外界關注的問題都是屬於消費金融領域，因此監管應將消金與企金分開，並且應關注立法難以納管非法租賃、融資公司的問題，以免扼殺租賃業輔助中小企發展、彌補銀行金融服務缺口的功能。

租賃公會也針對目前立委提出的融資公司法草案，指出草案內容對所謂融資公司的監管較銀行業嚴苛、法遵比照上市公司，罰責過嚴不符比例原則，恐將嚴重衝擊正派合法租賃公司營運。且市場上租賃公司多達上千家，造成諸多亂象、問題的不法租賃公司，都是僅有40多家會員公司的租賃公會會員，但是目前納管都是先從大型合法正派業者開始，以金融消費者保護法先行適用的第二階段納管租賃業者為例，這14家銀行旗下租賃幾乎都沒有消費金融業務，不希望立法後影響合法業者營運，卻對非法業者仍無從監管的狀況。

租賃公會指出，融資業務態樣多元且複雜，租賃業者僅為其中部分類型，且租賃公會會員公司大多數從事企業融資業務，會員數40家中僅14家業者有涵蓋消費融資業務，為有效確保融資業者受到適切的監管與規範，應區分企業融資業務及消費融資業務，提升監管效能。