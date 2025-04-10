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租賃業績衰退 14年首見

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
租賃業2024年業績量出爐，為金融海嘯爆發後近14年來首見衰退。 聯合報系資料照
租賃業2024年業績量出爐，為金融海嘯爆發後近14年來首見衰退。 聯合報系資料照

租賃業2024年業績量出爐，為金融海嘯爆發後近14年來首見衰退，根據最新統計，2024年整體租賃業承作業務量為7,241.2億元，比去年同期衰退約3.7%，少了277億元，並創下近三年低點。其中，去年飽受立委與外界撻伐的中古車融資相關車輛運輸業績量大減約800億元，是整體業績量衰退的關鍵，今年相關衝擊恐仍將持續。

租賃公會統計，2024年整體租賃業承作契約業績量，為7,241億元，不僅比2023年衰退，還低於2022年，為新冠肺炎疫情過後的近三年新低。過去從2020年到2022年新冠肺炎疫情盤旋期間，租賃業承做業務量仍成長暢旺，年年維持雙位數年增率並持續創新高，2024年的衰退是2008年底爆發金融海嘯後，2009年全年業績量較2008全年衰退以來後僅見。

之後隨著租賃產業蓬勃發展，租賃公司家數增多並朝大型化、多角化營運有成，帶動租賃業承作業務量年年成長，逐步攀升到2023年突破7,500億元的新高。但是2024年出現衰退，中斷了十多年來的成長腳步，業界認為，去年主管機關加強對租賃業尤其車輛融資的監管力道，促使租賃業在整頓市場秩序的過渡期中承受衝擊，因而衰退。

租賃公會統計顯示，2023年包括一般汽機車中古車貸在內的車輛與運輸設備業績量，比重達到49%，但是2024年則是大降到37%，比重大減約12個百分點。租賃公會理事長李源鐘就直言，2024年整體租賃業者業績減少約將近300億元，但是單單車輛運輸類就減少高達800億元，遠高於整體的下滑金額，是衰退的關鍵。

租賃公會分析，除了去年4月外界抨擊以及公會會員自律公約上路，力行落實，使得業者在業務拓展上自我收斂，減少中古車或原車融資的幅度相當大，還有一個原因與國內觀光業不振有關，因為這個項目的統計是大小車一起算，像遊覽車相關的租賃融資等，也因為國內觀光旅遊低迷，使得遊覽車需求大減，連帶影響相關租賃業績量下滑。

租賃業者表示，由於車貸業務量縮減以及國內觀光影響遊覽車等需求，相關因素今年仍然存在，因此今年的業績表現仍會受此因素影響，預期可能還需要一段時間消化衝擊。

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