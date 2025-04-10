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中信金首季賺近200億元 每股純益1.02元 永豐金0.57元續創同期新高

經濟日報／ 本報綜合報導
中信金。 聯合報系資料照
中信金。 聯合報系資料照

11家上市金控第1季獲利出爐，由於3月台股行情欠佳，多數金控3月單月獲利平淡。中信金（2891）第1季每股稅後純益（EPS）1.02元，永豐金EPS 0.57元續創同期新高，凱基金0.52元。累計11家金控第1季獲利829.2億元，比去年同期下滑約4%多。

上市金控還有雙雄富邦金、國泰金，以及即將被併的新光金，將於今（10）日公布第1季自結獲利，新光金能否擺脫累計虧損，以及雙雄獲利表現是否不受台股下挫影響，將見分曉。

中信金3月自結稅後純益為81.7億元，累計前三月合併稅後純益199億元，年減4.7%，EPS為1.02元。子公司中信銀3月存放款基盤及財富管理動能維持穩健，加上計息天數較多之緣故，單月獲利51.8億元，較2月成長22%，累計前三月稅後純益134.4億元，年成長11%，創歷年同期新高。台灣人壽3月在美元升值產生匯兌利得及季底股息紅利挹注下，單月稅後純益26.6億元，累計前三月稅後純益55.9億元，較去年同期下滑，主因去年資本利得基期較高。

永豐金3月自結稅後純益18.5億元，月減24%，累計第1季稅後純益72億元，續創同期新高，年成長4.2%，EPS 0.57元。3月單月獲利月減24%，銀行、證券兩家子公司均呈現獲利月減，累計第1季永豐金稅後純益72億元，年增4.2%，主要受惠於永豐銀首季獲利年成長近18%貢獻。

凱基金控3月獲利15.8億元，較前月大減逾五成，累計第1季稅後純益達87億元，年成長6%，EPS為0.52元。3月獲利因資本市場偏弱，子公司凱基人壽3月因適用外匯準備金新制，匯兌利益全數提存至外匯價格變動準備金，以及資本利得去年基期較高，因此較前月、去年同月均下滑，單月獲利為11.7億元，首季獲利61.7億元，則是年成長約20%。

凱基銀3月利息及手續費收入等核心收益皆穩定貢獻，整體授信規模持續成長，單月獲利為4.7億元，第1季獲利達17億元，較去年同期成長16%。

第一金3月稅後純益降到22.5億元，月減6.2%，累計前三月稅後純益72億元，年增2.7%，每股稅後純益0.51元。第一金主管說，金控月減是因非銀行子公司獲利不振，包括子證券投資收益獲利衰退，子壽險投資利益減少及保險損失增加所致；金控年增則因子銀行獲利持穩。

華南金3月稅後純益16.6億元，月減2.1%，主因是證券子公司獲利減少所致；累計前三月稅後純益53.3億元，年減5.3%，EPS 0.39元。子公司華銀3月稅後純益16.7億元，月增0.7億元，累計前三月稅後純益52億元，年增3.2%。

合庫金3月自結稅後純益18.9億元，月增14.5%，第1季稅後純益49.8億元，年減7.2%，EPS為0.32元。國票金3月自結稅後純益0.7億元，累計前三月稅後純益4億元，較去年同期減少36%，EPS為0.11元。（記者夏淑賢、廖珮君、任珮云、林勁傑、戴玉翔）

EPS 凱基金

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