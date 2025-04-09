台新銀促進台日澳三方交流 探索金融、貿易等合作機會

台新銀行9日於東京舉辦「台日澳官方暨企業交流餐會」，邀請布里斯本副市長Fiona Cunningham及澳洲布里斯本參訪代表團、日澳當地企業代表及相關官員，共同探討台灣、日本與澳洲在經貿領域的合作機會，進一步促進三方關係與商業發展。

台日澳之間的貿易關係緊密。根據最新統計，日本及澳洲分別為台灣的第三及第十一大貿易夥伴。此外，日本也是澳洲第三大貿易夥伴，兩國在礦產、能源、食品及技術產業方面均有緊密往來。

台新銀行指出，本次餐會提供一個可供三方互動對話的平台，讓來自台灣、日本與澳洲的企業代表深入交流，共同探索各方在金融服務、貿易及產業投資上的未來展望及合作機會。

台新銀行持續深化海外布局，布里斯本分行、東京分行及福岡支行均為推動亞太地區貿易與投資的重要據點，透過此次活動，不僅促進企業間的合作，也強調金融機構在促進國際貿易與永續投資中的關鍵角色。台新銀行表示，期望透過這次交流，讓澳洲官方單位得以直接與企業代表接觸，更深入了解彼此的市場優勢，進一步發掘合作契機，並攜手推動ESG永續發展。

此次交流餐會的成功舉辦，象徵著台灣、日本與澳洲三方經貿關係的進一步深化。台新銀行將持續發揮金融橋樑的角色，並持續深耕國際市場，結合香港、新加坡、日本、澳洲、馬來西亞等海外據點，成為企業跨境金融服務需求的關鍵伙伴，協助企業在國際市場上發展，推動更多實質性的跨國合作。