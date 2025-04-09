川普關稅風暴 金管會號令銀行與保險推出展延貸款、續期保費和降租紓困

財經部會將在周四赴財委會報告對川普關稅風暴的因應措施，其中金管會的書面報告在今晚出爐，已明確表示將提出包括舊貸展延、保險業協助企業降租，擴大承作保單紓困貸款、和續期保費與保單貸款的本息緩繳等因應措施

金管會說明，在銀行業部分，將提出四大方案紓困，包括：1. 舊有貸款展延：建議銀行對於企業貸款 有展延需要者，同意予以展延，以紓解企 業資金週轉壓力；2. 強化中小企業信用保證基金承保量能，鼓勵銀行提高捐助信保基金金額，以強化信保基金承保量能；3. 降低銀行貸款成本：銀行配合政策辦理的專案貸款，並移送信保基金提供一定成數保證案件，可適度調降銀行備抵呆帳提列比率，以提高銀行承貸意願；4. 鼓勵銀行辦理企業放款。

而在保險業部分，亦同樣提出四大措施來紓困，對象包括企業戶，或一般民眾的救急，包括：1. 建議保險業與承租戶企業協商降租來協助企業降低經營成本，減少短期衝擊；2. 鼓勵保險業與貸款企業協商舊有貸款展延方案，持續提供其營運資金支持；3. 提供保單續期保費、保單貸款本息緩繳，來幫助因為關稅衝擊而失業，或是陷入財務調度困難的民眾；4. 研議將受影響保戶納入「保單借款優惠利率方案」的適用對象及延長申請期間，且除了原本可納入的低收入戶、身心障礙者等身份之外，也由壽險公會評估將受影響保戶納入「保單借款優惠利率方案」適用對象及延長申請期間的可行性，來協助保戶降低短期經濟衝擊。