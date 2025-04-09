金管會出手救！關稅受創戶舊貸保單都能談 四招一次看

金管會主委彭金隆10日將赴財委會就「川普關稅衝擊因應措施」做專案報告，將對關稅受災企業戶或員工，提四大措施，包括舊貸展延、企業承租戶降租、續期保費或保單貸款緩繳、及擴大保單紓困貸款機制，盼支持產業一起度過難關。

該四大措施，除「保單紓困貸款機制」需請壽險公會討論外，另外三大措施都屬鼓勵性質，即日起上路。

一、舊貸展延。鼓勵或建議銀行、保險業與關稅受災企業戶，可協商貸款展延方案，以紓解企業資金周轉壓力。所謂「關稅受災戶」由業者個案認定。

美國加徵高關稅，已讓美國客戶中止或展延台廠訂單，使台廠短期資金周轉困難。官員坦言，有些廠商已備料生產，但卻無法出貨，衝擊資金調度，若企業有舊貸本息到期展延需求時，建議銀行與保險業可支持。

二、受災企業承租戶降租。建議保險業與承租企業戶協商，提供降租或降租以外的措施，協助企業降低經營成本，減少短期衝擊。

三、續期保費、保單貸款本息緩繳。官員說，關稅受災企業為降低成本，可能開始放無薪假，或裁員，這些受災員工既有保單，可申請續期保費緩繳，或有保單貸款者也可做緩繳，讓保戶可延續保單保障。

官員說，續期保費或保單貸款本息「緩繳期間」多久，也由各保險公司自訂。

四、壽險業「保單紓困貸款」機制，將擴大適用對象和延長時間。據了解，將會納入這波受關稅衝擊的受災保戶，申請時間也將從3月底再延長，但紓困貸款額10萬元與利率並限台幣保單則不變。

依現行規定，每年3月底前各壽險業者都會提供「保單紓困貸款」，單一要保人最高可借10萬元、貸款期間3年，利率將比照勞保紓困貸款。以2025年勞保紓困貸款利率2.165%換算，貸款10萬元、每月付息2871元。

但申請者限符合身心障礙、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭、經濟困難等條件的保戶，且須出具相關證明文件。這次因應關稅戰，金管會將請壽險公會再擴大對象，如納入關稅受災員工，申請時間也會再延長。

其他挺企業措施，包括一、鼓勵銀行提高捐助信保基金量能。目前各銀行與政府一年各捐25億元給信保基金，若政府編預算提高捐助，也盼銀行跟進。提高信保量能可挺中小企業。

二、移送信保保證的放款案，是視為正常放款，各銀行提列1%備抵呆帳比率，金管會也研擬調降，降低銀行貸款成本，讓銀行有更大動力支持中小企業。