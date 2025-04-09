金檢聯手 臺北地檢署、中國信託合作遏止不法
金檢聯手積極遏止不法，替民眾提供更安全的金融環境，中信銀行運用大數據資料分析能力，打造詐騙預警偵測機制，繼2024年5月與臺北地檢署合作「雷霆專案」，9日再度攜手，由臺北地檢署檢察長王俊力、中國信託銀行副董事長詹庭禎代表簽署「可疑金融帳戶通報機制」合作備忘錄（Memorandum of Understanding, MOU），中國信託金融控股公司法遵長金延華、中國信託育樂公司董事長陳國恩、中信銀行個人金融執行長楊淑惠亦出席見證，展現金檢共同守護民眾財產安全的決心。
臺北地檢署檢察長王俊力特別提及，公權力結合金融專業，能提前掌握犯罪手法，也能達到強化嚇阻的作用。臺北地檢署看好中信銀行於阻詐的努力，除了已經合作的「雷霆專案」外，「可疑金融帳戶通報機制」的加入，可自犯罪前端即時攔截，讓不法行為無法得逞，簡化繁複的司法程序，節省寶貴資源。
中信銀行副董事長詹庭禎表示，中信銀行致力發展智能防詐，再度與臺北地檢署合作，可進一步提升對可疑金融帳戶的識別與預警能力，協助檢警單位從源頭防堵詐騙，優化防詐機制，也藉由與臺北地檢署、士林地檢署以及新北地檢署等北部三大地檢署合作，打造更完整的防詐連線。打擊詐騙是一場需要公私協力、跨部會合作的長期戰役，中信銀行將持續秉持「守護客戶資產安全」的使命，與檢警單位攜手發揮金融影響力，打造更安全的金融環境。
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