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關稅利空籠罩 股匯續脫鉤新台幣連4升收33.002元

中央社／ 台北9日電
新台幣示意圖。圖／路透社
新台幣示意圖。圖／路透社

美國對等關稅今天生效，隨著貿易壁壘提升，全球經濟下行風險升溫，重大利空持續衝擊金融市場。台股今天再跌1068點，新台幣兌美元走勢繼續與股市脫鉤，收盤收33.002元，小升0.5分，匯價連4升，台北及元太外匯市場總成交金額20.19億美元。

美國對等關稅今天正式生效，加上對中國加徵稅率擴大至104%，關稅戰持續升溫，引發市場憂慮，美股強彈受阻，終場翻黑。

關稅利空來勢洶洶，國安基金宣布護盤後首日，台股仍難甩頹勢，盤中跌點最多達1152.98點，終場收17391.76點，下跌1068.19點，創台股第3大收盤跌點。不過股匯持續脫鉤，新台幣兌美元已經連續4日收升，只是今天交投區間收窄，最高33.002元、最低33.1元。

外匯交易員說明，關稅對金融市場衝擊極大，投資人持續調節部位，雖然外資賣超台股，但也有海外投資贖回款匯入，早上投信、外資偏匯出，下午則轉為匯入，軍款及政府基金美元買盤進場，出口商也進場拋匯，各方勢力拉鋸之下，匯價呈現窄幅波動。

至於央行態度，外匯交易員表示，今天市場供需皆有，央行只是適時提供流動性，進行雙向調節，從近日央行態度來看，仍以減緩波動為主，並沒有守住特定價位的意圖。

對等關稅今天生效，且美中貿易戰火升溫，對中國加徵稅率擴大至104%，離岸人民幣波動加劇，可能進而拖累亞幣。外匯交易員直言，雖然新台幣連4日收升，但國際局勢過於動盪，且台股尚未止跌，都為新台幣帶來貶值壓力，關稅陰影籠罩下，估新台幣應隨著消息面發展，匯價於32.900元至33.200元的區間波動。

台股 外匯 新台幣 關稅

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