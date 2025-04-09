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永豐金首季獲利續創同期新高 銀行利息與手續費皆雙位數成長

經濟日報／ 記者 任珮云／台北即時報導

永豐金控（2890）3月自結稅後純益18.57億元，較上月減少24.0%，累計2025年1-3月稅後純益72.02億元，續創歷史同期新高，年成長4.2%，EPS 0.57 元，年化ROE 13.95%。

金控3月稅後純益月減5.85 億元，減幅為24.0%，其中：銀行子公司3月份稅後純益19.45億元(月增2.23億元，減幅13.0%)，獲利增加主係計息天數較上月增加3天，及財富管理與法金業務手續費動能較上月成長所致。

證券子公司3月份稅後純益1.61億元(月減6.26億元，減幅79.5%)，獲利減少主因行情震盪，資本利得減少所致。

金控2025年1-3月累計稅後純益72.02 億元(年增2.91元，增幅4.2%)，主要受惠於銀行子公司獲利成長。

1-3月累計銀行子公司稅後純益62.05 億元(年增9.44億元，增幅17.9%)，主要受惠於利息淨收益與手續費淨收益皆有雙位數顯著成長。

1-3月累計證券子公司稅後純益12.03億元(年減3.3億元，減幅21.5%)，主要是受到台股日均量相較於去年同期減少及自營交易獲利亦縮水所致。

EPS 台股 永豐金控

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