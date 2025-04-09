三信商銀攜手富蘭克林 舉辦聯合理財講座

三信商業銀行自1915年創立以來，深耕台中，始終以在地客戶為核心，致力協助客戶進行資產配置，並提供專業投資規劃與諮詢服務。適逢創立110周年，三信商銀為了讓貴賓理財客戶獲得最新的投資資訊，掌握布局先機，特於4月9日攜手富蘭克林證券投顧於台中市林酒店舉辦「百年三信．富足人生」理財說明會，會中邀請專家分享投資規劃建議與健康養生觀念，活動獲得與會客戶的高度肯定與青睞。

三信商銀總經理李世昭開場致歡迎詞，接著由富蘭克林證券投顧研究部資深副總羅尤美分享，川普百日新政下宣布對等關稅對經濟影響與資產如何配置，在股市方面可掌握科技七雄以外的投資機會，把握減稅題材及製造業回流的川普紅利，納入防禦性質的公用事業基金。對於想要月月領息的投資人，最簡易的做法則是布局美國股債平衡型基金，善用股債雙高收益可降低投資組合的波動程度。美國債市方面則建議將短期資金停泊在美元短票基金，就可享受聯準會緩降息的好處。應對川普2.0的不確定性，羅尤美建議可利用定期(不)定額與股債靈活資產配置的策略，這將是2025年讓投資組合在多變市場環境中，保持穩健成長的致勝之道。

講座下半場由知名養生專家譚敦慈向客戶分享，健康飲食應如何選擇食物，快速認識蛋白質含量及肌少症預防與運動抗衰老抗癌的重要性。還親自示範增強肌力的運動，幫助預防骨質疏鬆和肌少症的發生。現場來賓熱情參與，紛紛跟隨譚護理師一起動起來，場面氣氛熱烈，體現出健康飲食結合適當運動的重要性。健康是最寶貴的財富，擁有健康的體魄才能更有效把握投資機會，並且也享受財富帶來的成果。

三信商銀表示，未來將持續秉持百年來的深耕精神，堅守三信精神：「信任、信賴、信心」，與客戶建立更加深厚的夥伴關係。銀行將以創新服務為核心，持續提供最新的投資資訊和優質的理財服務，善盡社會責任，與客戶共同追求富足人生，致力於成為最被大眾需要的銀行。