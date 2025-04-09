金管會核准星展銀行開辦財管2.0 搶進億元高資產商機

金管會3月已全面開放銀行辦理財管2.0業務，今天宣布核准星展銀行（台灣）開辦，成為台灣第15家獲准搶進億元級富豪商機的銀行。

星展（台灣）總經理黃思翰表示，台灣財富管理市場潛力龐大，非常高興獲准在台開辦財管2.0業務，未來將繼續整合數位創新、集團資源和亞洲網絡優勢，全方位協助客戶實現財富增值。

金管會2020年8月推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務，更在2024年3月修正部分條文，全面開放銀行辦理高資產業務，及採取業務項目的分階段放寬，至今金管會已核准15家銀行辦理。

金管會指出，同意星展銀行（台灣）辦理財管2.0業務，主要考量星展在人才培育與配置、商品研發、客戶投資風險管理等相關資源或資訊系統的投入已提出相關具體規畫，並建置責任地圖及負責的高階管理階層重大違失案件的問責機制，並強化董事會督導管理責任。

金管會說明，星展（台灣）的母行為國際性大型銀行，同意辦理高資產客戶財富管理業務，有利於將國際辦理財富管理的經驗引進台灣，持續推動整體產業發展。